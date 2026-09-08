Bibiana habla de su valiente adiós a Tánger: "Todo lo que hice hasta los 18 fue por mi familia... Y ya me tocaba vivir mi vida"

En su primera prueba de exteriores, MasterChef Celebrity Legends viajo hasta Málaga, Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026. Con los jardines de la antigua Real Fábrica de Tabacos de Málaga como telón de fondo, Antonio Banderas fue de nuevo el mejor anfitrión de la ciudad. Incluso se atrevió a ponerse el delantal y ser un aspirante más durante unos minutos. Pero hay algún aspirante más que conoce Málaga es Bibiana Fernández. La actriz contó cómo fue su desembarco en la ciudad tras salir de su Tánger natal. Te lo contamos todo.

Bibiana Fernández es de esas personalidades en España que si no existiera, habría que inventarla. Su historia es una historia de superación. Y así lo mostró en su conversación con Ruth Lorenzo. "¿Hasta cuando estuviste en Málaga?", preguntó la cantante. "Hasta los 21 años. Yo soy una mujer errante, mi vida es tránsito. Puro tránsito. De Tánger a Málaga, de Málaga a Barcelona, de Barcelona a Madrid", contestó Bibiana.

La salida de Tánger La conversación continuó y Ruth quiso saber los motivos del movimiento de Tánger a Málaga de su compañera: "¿De qué huías?". Bibiana respondió sin esconderse, con sinceridad absoluta: "No huía de nada, de Tánger no huía porque allí estaba lo que yo más quería: mi familia. Lo único que mi familia, a veces, me impedía crecer. Todo lo que sucedió con ellos, que además fueron cumbres borrascosas porque se pegaban y bebían. Pero dentro de eso, en aquella familia de gente fracasada, yo era el sol de aquel sistema planetario. Todo lo que hice hasta los 18 fue por ellos y ya me parecía que había pagado el precio y que me tocaba a mí, porque la vida es tuya". Después de salir de Tánger, se instaló en Málaga, pero no como a ella le hubiera gustado inicialmente: "Llegué a Málaga a los 13 o 14 años y estaba en un internado. No era un lugar al que yo quisiera pertenecer, yo estaba en otro lugar, es como si fuera un avatar. Yo estaba en un lugar de sueños. Yo de pequeña hacía recortes y yo estoy hecha de recortes de sueños". Tras escuchar atenta y emocionada las palabras de su compañera, Ruth se lanzó a sus brazos para darle un abrazo: "Qué bonita eres. Qué ejemplo de mujer".