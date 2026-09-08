Juanjo Ballesta se queda sin segunda oportunidad: así fue la primera expulsión de 'MasterChef Celebrity Legends'

La era de la redención llegó. MasterChef Celebrity Legends comienza con un ritmo frenético para los 15 celebrities que buscan su segunda oportunidad. Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Paz Vega, Juanjo Ballesta, Edu Soto, Juan Betancourt, Santiago Segura, Florentino Fernández, David Bustamante, María Escoté, Ruth Lorenzo, Marina Rivers, Pocholo y Mala Rodríguez demostraron en el estreno que van a por todos. En este primer programa, además, Antonio Banderas fue aspirante por un día y Loles León se sumó al jurado en el primer reto. Pero hubo mucho más. Te lo contamos todo.

Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz quisieron dejar claro a las leyendas que su vuelta a MasterChef no sería un paseo. Y no se les ocurrió mejor reto para abrir esta edición que el de la casquería. Los 15 aspirantes se encontraron cada uno con una Caja Misteriosa que escondía una selección de corazones de animales y vegetales. La misión consistió en elaborar un plato libre que incluya, al menos, tres de estos corazones. Pero para muchos cocinar con casquería ya suponía una verdadera aventura. Como fue el caso de María Escoté. Pero no fue lo único que superó, ya que la jueza de Maestros de la Costura fue la mejor aspirante de la prueba, seguida de Mala Rodríguez, Anabel Alonso y Marina Rivers.

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Durante el tiempo de cocinado Paz también sufrió con el corazón de atún que decidió utilizar y optó por llamar a su plato "Corazón roto viajando por el Mediterráneo". Los jueces advirtieron el fallo con el atún, pero destacaron que el resto estaba bien, alcachofas incluidas: "Lo peor que tienes ahora mismo es el corazón, de atún, me refiero. Porque el resto está muy rico".

Una emocionante donación El plató de Escoté fue el número uno. "Enhorabuena, María. Dinos para quién van esos 4.000 euros de la donación", dijo Pepe. La emoción de la diseñadora no desapareció, y casi con la voz rota dijo: "No me lo creo. Van para la Fundación Aladina que trabaja con niños enfermos. Solo por esto estoy feliz de haber vuelto a las cocinas. Estoy asombrada de mí misma. No me lo quiero creer mucho porque esto es una carrera de fondo, pero ya donar a Aladina me ha hecho feliz". En su primera prueba de exteriores MasterChef Celebrity Legends viajó hasta Málaga, Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026. Y como no podía ser de otra manera, el embajador más internacional que tiene la ciudad volvió a MasterChef: el gran Antonio Banderas. Lo que nadie esperaba es que a mitad del cocinado, Pepe Rodríguez colocara el delantal de MasterChef a Antonio Banderas, que automáticamente pasó a ser aspirante por un día. Antes, María Escoté, como mejor de la primera prueba, eligió capitanes. Y no lo dudó: "Flo y Santiago". Ambos siguen inmersos en su particular pique, que viene de lejos, y promete dar mucho más de sí. De esa manera, el equipo capitaneado por Flo, el rojo, estuvo formado por Edu Soto, Juanjo Ballesta, Juan Betancourt, María Escoté, Marina Rivers, Paz Vega y Manuel Díaz 'El cordobés'. Al otro lado, Santiago lideró a los azules: David Bustamante, Pocholo, Mala Rodríguez, Ruth Lorenzo, Bibiana Fernández y Anabel Alonso. El capitán rojo arrancó explicando los platos, pero con un ritmo bajo que Edu Soto quiso remontar. MASTERCHEF CELEBRITY LEGENDS Bibiana habla de su valiente adiós a Tánger: "Todo lo que hice hasta los 18 fue por mi familia... Y ya me tocaba vivir mi vida" Antes del veredicto Ruth Lorenzo puso en valor el trabajo de Antonio Banderas y cómo el actor le sirvió de espejo donde mirarse: "Yo crecí en EEUU como inmigrante irregular llegando desde España, desde los 9 a los 16 años. No nos dieron papeles. Yo trabajé desde muy pequeña en un almacén de una hamburguesería. Y cuando tenía 13 años, tú estrenaste 'El Zorro', y yo morena, ojos marrones e inmigrantes me presentaba a concursos de canto y siempre quedaba segunda, tercera, cuarta...por no ser rubia con los ojos azules. Y cuando yo fui a verte al cine y vi a un español petándolo así...Yo cuando te vi pensaba 'Yo puedo". Finalmente, aunque Flo terminó mejor y los jueces vieron "evolución" dentro del cocinado, Santiago Segura y su equipo azul fueron los vencedores. El director de cine lo primero que hizo fue celebrar en la cara de Flo, al que no le quedó más remedio que aceptar la derrota con deportividad, con la mirada puesta en la prueba de eliminación. Este pique promete.