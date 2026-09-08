Receta de pasta fresca con corazones de ternera de María Escoté en MasterChef Celebrity Legends

Para la pasta fresca:

200 g de harina

2 huevos

Sal al gusto

Para los corazones de ternera:

400 g de corazón de ternera

1 cebolla

1/2 pimiento rojo

80 g de tomate triturado

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

2 hojas grandes de lechuga

Cayena al gusto

Otros:

Queso rallado al gusto

Para la pasta fresca: Colocar la harina sobre la mesa de trabajo. Hacer con la mano un hueco en el centro y formar el volcán en el que rompemos 2 huevos. Batir con el tenedor hasta que sea una masa homogénea. Envolver con film transparente y dejamos reposar 15 minutos. Extender la masa sobre la tabla y alisar con rodillo. Luego pasar la masa por la máquina de hacer pasta varias veces, reduciendo progresivamente la medida del alisado. Cocer la pasta en agua hirviendo hasta que quede al dente. Para los corazones de ternera: Limpiar el corazón de ternera quitando la grasa sobrante. Picar la carne en dados pequeños. Poner una sartén con aceite caliente. Agregar el pimiento y la cebolla picados. Saltear durante 3 minutos hasta que dore. Luego, incorporar el tomate y los trozos de corazón de ternera a la sartén. Añadir la sal, la pimienta y (opcional) una cayena para darle el toque picante. Agregar por último las hojas de lechuga picada. Retirar del fuego. Para la presentación: Colocar la pasta enrollada y encima el salteado de corazones de ternera. Terminar rallando queso por encima.