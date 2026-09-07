¿Cuál es la nueva canción de cabecera de La Revuelta? Segunda colaboración entre Broncano y Fernandocosta
Se prometieron novedades y se ha hecho realidad. La tercera temporada de La Revuelta ha llegado con cambios, literalmente, nada más empezar. Y es que el programa de David Broncano ha dejado atrás la que había sido su cabecera durante las dos primeras campañas en RTVE, con una canción del rapero argentino Trueno como sintonía, dando paso a una nueva intro, también a ritmo de rap: “Oye”, de FERNANDOCOSTA y Dollar Selmouni. Te contamos todo sobre una de las grandes novedades de la temporada.
“Oye”, la nueva cabecera de ‘La Revuelta’
Había llegado el momento de hacer un cambio estético y La Revuelta se lo ha tomado muy en serio. El programa no solo ha hecho las maletas para mudarse del teatro Príncipe al Albéniz, también en el centro de Madrid. También ha modificado la cabecera que se proyecta como presentación previa a la entrada de David Broncano. Hasta ahora, "No cap", del rapero argentino Trueno, había sido la sintonía del programa, y el formato ha mantenido su identidad con otro rap. En este caso se trata de “Oye”, del rapero mallorquín FERNANDOCOSTA, que ya fue invitado de La Revuelta, junto al artista de origen argelino Dollar Selmouni.
No es la primera vez que David Broncano y FERNANDOCOSTA unen sus fuerzas, ya que el presentador participó con un cameo en el videoclip “GRECOFERNANDA” del artista balear junto al rapero madrileño GRECAS, que ambos presentaron en vivo sobre el escenario de La Revuelta en la segunda temporada.
La canción “Oye”, cuyo pegadizo estribillo vas a empezar a relacionar a partir de ahora con La Revuelta, acumula casi cinco millones de visualizaciones en YouTube y más de 23 millones de reproducciones en Spotify, formó parte de Tirititando (2022), el segundo álbum de FERNANDOCOSTA, con una clara influencia estética y sonora de una de las duplas que marcaron una época en el hip-hop español, La Excepción. Te dejamos la letra de la canción para que empieces a rapearla cada día antes de tu programa favorito.
Letra de "Oye"
Oye, ¿qué te ha pasao?
Que me han contao que vas de capo
Y que te han robao
Que to lo que tú tienes te lo han ́prestao
Así que cállate la boca que te he pillao.
Oye, ¿qué te ha pasao?
Que me han contao que vas de capo
Y que te han robao
Que to lo que tú tienes te lo han ́prestao
Así que cállate la boca que te he pillao.
Chacho, ten cuidao que el niño sale pa la calle colorao
Los vecinos le preguntan que dónde has estao
Me han comentao que ha llegao una carta del juzgao.
Fernando échale ron
Malditos maleantes de cartón
Se nota que no tienen ilusión,
Esto huele raro, esto huele a calentón
Bienvenidos a mi barrio Salam Aleikum.
Uhhhh pisando fuerte
El niño de la calle no le teme a la muerte
Hablando claro, mirando al frente
Aquí no hemos cambiado somos los de siempre.
Y si me miras yo a ti te miro,
Cada cual tiene su destino,
No te metas en mi camino
Porque el ultimo se fue por donde vino.
Oye, ¿qué te ha pasao?
Que me han contao que vas de capo
Y que te han robao
Que to lo que tú tienes te lo han ́prestao
Así que cállate la boca que te he pillao.
Oye, ¿qué te ha pasao?
Que me han contao que vas de capo
Y que te han robao
Que to lo que tú tienes te lo han ́prestao
Así que cállate la boca que te he pillao.
Fernando, que suenan las sirenas
¿Cuántas veces yo te he dicho que no te metas en problemas?
Dollar echa a correr que los moros con los moscos no se llevan muy bien.
Estoy con los colombianos, dominicanos, rumanos
Me bajo pa la plaza a liarme un par de gramos.
Chillan los niños, chillan mis hermanos
Vivan los moros, vivan mis gitanos.
Agua, se han chivao
Vienen a por ti porque te han delatao,
Karma, el que te ha tocao,
Eso es lo que pasa por hablar demasiao.
Así que dale, que el ritmo no pare
La voz de las calles
El combo perfecto repartiéndote este tumbao.
Oye, ¿qué te ha pasao?
Que me han contao que vas de capo
Y que te han robao
Que to lo que tú tienes te lo han ́prestao
Así que cállate la boca que te he pillao.
Oye que te ha pasao?
Que me han contao que vas de capo
Y que te han robao
Que to lo que tu tienes te lo han ́prestao
Así que cállate la boca que te he pillao.