Peinado cita a Begoña Gómez y a su asesora este martes para la audiencia preliminar antes del juicio con jurado

El juez Juan Carlos Peinado que investiga el caso de Begoña Gómez ha citado a la esposa del presidente del Gobierno, en el proceso por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para una audiencia preliminar previa al juicio con jurado popular.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto, al que ha tenido acceso RTVE, en el que ambas han sido citadas para que acudan personalmente este martes a las 18:00 horas.

“🔴 En el caso Begoña Gómez, el juez Peinado acaba de convocar de nuevo a la mujer del presidente del Gobierno en persona, no a través de su abogado



▪️Esta vez, la cita a ella y su asesora Cristina Álvarez mañana, martes, a las seis de la tarde en la audiencia previa al juicio… pic.twitter.com/R7RRuPIZ6Y“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 7, 2026

La Audiencia de Madrid decidió el pasado 16 de julio mantener el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. De este modo, el tribunal madrileño retiró dos cargos contra ella que mantenía el juez instructor Juan Carlos Peinado, los de apropiación indebida del software y corrupción en los negocios.

Peinado rechaza practicar como prueba testifical en dicha audiencia la declaración de José Manuel Ruano De La Fuente, Profesor Titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y codirector de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que había propuesto la defensa de Begoña Gómez.

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