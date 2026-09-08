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Receta de bonito curado con suero de cebolla y fresas de MasterChef Celebrity Legends

  • El plato con el que los aspirantes abrieron el menú en la visita a Málaga
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Receta de bonito curado con suero de cebolla y fresas de MasterChef Celebrity Legends
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En la visita de MasterChef Celebrity Legends a Málaga, los aspirantes trabajaron en dos equipos, pero con las mismas recetas. Y como entrante, prepararon esta receta de bonito curado con suero de cebolla y fresas. ¿Quieres hacer este plato en casa? Aquí te dejamos el paso a paso y todos los ingredientes que necesitas. ¡Sorprende a tus comensales!

Receta de bonito curado con suero de cebolla y fresas de MasterChef Celebrity LegendReceta de bonito curado con suero de cebolla y fresas de MasterChef Celebrity Legend
Ingredientes Preparación
  • Para el bonito:
  • 100 g de lomo de bonito
  • Sal
  • Para las fresas en almíbar:
  • 250 g de fresas
  • 75 g de agua
  • 75 g de azúcar
  • 60 g de vinagre de Jerez
  • Para el suero de cebolla:
  • 240 g de cebolla
  • 200 g de aceite de girasol
  • 50 g de lima
  • 50 g de vinagre de arroz
  • 10 g de sal
  • 0,5 g de xantana
  • Para el aceite de perejil:
  • 50 g de aceite de girasol
  • 75 g de perejil fresco
  1. Para el bonito:
  2. Limpiar de espinas el lomo, curarlo en sal durante 45 minutos.
  3. Tras pasar ese tiempo, limpiar con agua fría y dejar secar en papel absorbente.
  4. Cortar en raciones para el emplatado.
  5. Para las fresas en almíbar:
  6. Limpiar bien las fresas.
  7. Preparar el almíbar, poniendo el azúcar en una sartén antiadherente, cuando caramelice añadir el vinagre para cortar la cocción y seguidamente el agua.
  8. Cocinar 20 minutos a fuego medio e incorporar las fresas fuera del fuego.
  9. Reservar en frio hasta el emplatado.
  10. Para el suero de cebolla:
  11. Triturar en vaso americano todos los ingredientes.
  12. Colar y reservar.
  13. Para el aceite de perejil:
  14. Escaldar el perejil y enfriar en agua y hielo.
  15. Triturar con el aceite en un vaso americano.
  16. Colar y reservar en biberón.
  17. Para la presentación:
  18. En un plato hondo, situar el suero y unas gotas de aceite de perejil.
  19. Luego, colocar 2 o 3 fresas en base al tamaño.
  20. Finalizar, sobre las fresas, agregar 3 porciones de 1,5cm de ancho de lomo de bonito curado.
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