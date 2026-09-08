Receta de bonito curado con suero de cebolla y fresas de MasterChef Celebrity Legends

Para el bonito:

100 g de lomo de bonito

Sal

Para las fresas en almíbar:

250 g de fresas

75 g de agua

75 g de azúcar

60 g de vinagre de Jerez

Para el suero de cebolla:

240 g de cebolla

200 g de aceite de girasol

50 g de lima

50 g de vinagre de arroz

10 g de sal

0,5 g de xantana

Para el aceite de perejil:

50 g de aceite de girasol

75 g de perejil fresco

Para el bonito: Limpiar de espinas el lomo, curarlo en sal durante 45 minutos. Tras pasar ese tiempo, limpiar con agua fría y dejar secar en papel absorbente. Cortar en raciones para el emplatado. Para las fresas en almíbar: Limpiar bien las fresas. Preparar el almíbar, poniendo el azúcar en una sartén antiadherente, cuando caramelice añadir el vinagre para cortar la cocción y seguidamente el agua. Cocinar 20 minutos a fuego medio e incorporar las fresas fuera del fuego. Reservar en frio hasta el emplatado. Para el suero de cebolla: Triturar en vaso americano todos los ingredientes. Colar y reservar. Para el aceite de perejil: Escaldar el perejil y enfriar en agua y hielo. Triturar con el aceite en un vaso americano. Colar y reservar en biberón. Para la presentación: En un plato hondo, situar el suero y unas gotas de aceite de perejil. Luego, colocar 2 o 3 fresas en base al tamaño. Finalizar, sobre las fresas, agregar 3 porciones de 1,5cm de ancho de lomo de bonito curado.