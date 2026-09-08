El nuevo fichaje de MasterChef Celebrity Legends: Antonio Banderas, ¿aspirante por un día?

En su primera prueba de exteriores MasterChef Celebrity Legends viajo hasta Málaga, Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026. Y como no podía ser de otra manera, el embajador más internacional que tiene la ciudad volvió a MasterChef: el gran Antonio Banderas. Pero lo que él no sabía es que iba a terminar con delantal puesto siendo un aspirante más. Te contamos cómo fue el histórico momento.

MasterChef Celebrity Masterchef Celebrity Legends - Programa 1 En este programa los 15 aspirantes se encontrarán cada uno con una Caja Misteriosa que esconde una selección de corazones de animales y vegetales. La misión será elaborar un plato libre que ... rtve play

Cuando los jueces dieron paso a Antonio, los celebrities lo tuvieron claro: "Antonio sí que es una leyenda". Después de dar la bienvenida a su querida Málaga, el actor y director explicó cómo cine y gastronomía se mezclan en uno de sus últimos proyectos: "Rodé una película en EEUU que se llama Tony, que está dedicada a Anthony Bourdain -jefe de cocina y presentador de televisión estadounidense-, y yo interpreto a un personaje que se llama Chef, que es el que le introdujo a la cocina. Me preparé para el papel con cocineros que trabajan en mis restaurantes".