El nuevo fichaje de MasterChef Celebrity Legends: Antonio Banderas, ¿aspirante por un día?
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En su primera prueba de exteriores MasterChef Celebrity Legends viajo hasta Málaga, Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026. Y como no podía ser de otra manera, el embajador más internacional que tiene la ciudad volvió a MasterChef: el gran Antonio Banderas. Pero lo que él no sabía es que iba a terminar con delantal puesto siendo un aspirante más. Te contamos cómo fue el histórico momento.
Cuando los jueces dieron paso a Antonio, los celebrities lo tuvieron claro: "Antonio sí que es una leyenda". Después de dar la bienvenida a su querida Málaga, el actor y director explicó cómo cine y gastronomía se mezclan en uno de sus últimos proyectos: "Rodé una película en EEUU que se llama Tony, que está dedicada a Anthony Bourdain -jefe de cocina y presentador de televisión estadounidense-, y yo interpreto a un personaje que se llama Chef, que es el que le introdujo a la cocina. Me preparé para el papel con cocineros que trabajan en mis restaurantes".
Su anécdota con Bibiana
Entre los celebrities había mucha cara conocida para Antonio pero con Bibiana acumula cientos de recuerdos: "Me acuerdo de alguna noche que íbamos con el grupo de Almodóvar. Y Bibiana paraba el tráfico". Por alusiones, Bibiana también quiso recordar alguna anécdota con Banderas: "Con Antonio he salido muchas veces, en los 80, donde todos éramos jóvenes y rockeros. Tengo una anécdota con él, se subió en un tren en Valencia para ir a Madrid y se quedó dormido y llegó a Zaragoza".
Anécdotas a parte, lo que nadie esperaba es que, a mitad del cocinado, Pepe Rodríguez colocara el delantal de MasterChef a Antonio Banderas, que automáticamente pasó a ser aspirante por un día. Y fue justo aquí, mientras pelaban patatas, cuando Ruth Lorenzo le contó que él siempre ha sido un espejo donde mirarse: "Yo crecí en EEUU como inmigrante irregular llegando desde España, desde los 9 a los 16 años. No nos dieron papeles. Yo trabajé desde muy pequeña en un almacén de una hamburguesería. Y cuando tenía 13 años, tú estrenaste 'El Zorro', y yo morena, ojos marrones e inmigrantes me presentaba a concursos de canto y siempre quedaba segunda, tercera, cuarta...por no ser rubia con los ojos azules. Y cuando yo fui a verte al cine y vi a un español petándolo así...Yo cuando te vi pensaba: 'Yo puedo'".
Tras fundirse en un abrazo con Ruth, Antonio explicó que las cosas cambiaron mucho en aquellos años, aunque queda mucho por hacer: "Cuando yo llegué a EEUU hice 'Los reyes del mambo' y los compañeros me decían que estaba destinado a hacer los papeles villanos, y tres años después yo tenía una máscara, una espada y una capa y el malo era rubio con los ojos azules. Y yo era el bueno".