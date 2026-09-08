Paz Vega presenta su "corazón roto" en su vuelta a MasterChef: "La vida en el mar es complicada"

Paz Vega vuelve a las cocinas de MasterChef totalmente renovada con ganas de demostrar que su segunda posición en MasterChef Celebrity 3 no fue para nada casualidad. Su puesta de largo, en una prueba con corazones de vegetales y de animales como protagonistas, fue un plato de salmorejo italianizado con corazón de atún, al que llamó "Corazón roto viajando por el Mediterráneo". Y aunque los jueces advirtieron un fallo con el corazón de atún, el resultado no fue del todo malo.

Con Loles León como invitada, Paz Vega presentó su plato ante los jueces. "¿Por qué está roto el corazón?", preguntó Loles. "La vida, la vida en el mar es complicada", contestó Paz, para luego explicar en qué consistía: "El corazón principal es el del atún, con el que he hecho un falso tartar, porque lo he cocinado, no es crudo. Y luego he hecho un salmorejo italiano sustituyendo el pan por queso crema y le he puesto hojas de albahaca, corazón de tomate y chips de alcachofa".

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"Al principio hay que ir a asegurar" Jordi Cruz fue el primero en catar el plato de Paz: "La composición es bonita, la idea no es mala. Ese salmorejo italianizado tiene su gracia, con las chips que le dan un toque, pero falla la materia prima que has elegido. Es muy jorobado cocinar un corazón de atún. Se seca y trata como un polvillo para dar un sabor metálico a algunas elaboraciones, pero así tal cual, salteado, da un saborazo a pescadazo que era difícil de arreglar. Has elegido una materia prima que no conoces y al principio hay que ir a asegurar". Para Pepe, aunque el fallo con el atún es evidente, el resto está bien, alcachofas incluidas: "Lo peor que tienes ahora mismo es el corazón, de atún, me refiero. Porque el resto está muy rico", señaló el chef de El Bohío. Marta por su parte aseguró que el plato tenía fallos pero que para un primer programa estaba bien.