El tiempo el martes 8 de septiembre en España: la llegada de un frente deja lluvias en el noroeste peninsular

Este martes la llegada de un frente deja cielos nubosos y precipitaciones en el noroeste de la península. Las lluvias son fuertes y persistentes, especialmente, en Galicia y el oeste del área cantábrica. También se estima un un descenso notable, de más de seis grados, de las máximas en Galicia.

La Agencia Estatal de Meteorológica (AEMET) ha activado la alerta en diez comunidades: la amarilla por lluvias en Galicia y Asturias; y por calor. En este sentido, es: amarilla en Andalucía, Aragón (que suma otra amarilla por fuertes vientos en Zaragoza), islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia; y naranja, en Comunitat Valenciana.

Mapa de España con la temperatura máxima prevista para el martes 8 de septiembre. RTVE.es

Se esperan, asimismo, intervalos de nubes bajas en Baleares, Alborán y el Estrecho, y por la tarde, nubes de evolución en montañas del centro, sur y el este peninsular, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en el bajo Ebro y los Pirineos.

La predicción del tiempo contempla al mismo tiempo bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, la meseta norte y Baleares, y brumas costeras en el Estrecho y Alborán al tiempo que continuará la presencia de calima en Canarias y —en menor medida— en el sur peninsular.

Mapa de España con la temperatura mínima prevista para el martes 8 de septiembre. RTVE.es