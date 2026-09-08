El tiempo el martes 8 de septiembre en España: la llegada de un frente deja lluvias en el noroeste peninsular
- Galicia y Asturias, en alerta por lluvias, mientras que otras comunidades lo están por calor
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Este martes la llegada de un frente deja cielos nubosos y precipitaciones en el noroeste de la península. Las lluvias son fuertes y persistentes, especialmente, en Galicia y el oeste del área cantábrica. También se estima un un descenso notable, de más de seis grados, de las máximas en Galicia.
La Agencia Estatal de Meteorológica (AEMET) ha activado la alerta en diez comunidades: la amarilla por lluvias en Galicia y Asturias; y por calor. En este sentido, es: amarilla en Andalucía, Aragón (que suma otra amarilla por fuertes vientos en Zaragoza), islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia; y naranja, en Comunitat Valenciana.
Se esperan, asimismo, intervalos de nubes bajas en Baleares, Alborán y el Estrecho, y por la tarde, nubes de evolución en montañas del centro, sur y el este peninsular, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en el bajo Ebro y los Pirineos.
La predicción del tiempo contempla al mismo tiempo bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, la meseta norte y Baleares, y brumas costeras en el Estrecho y Alborán al tiempo que continuará la presencia de calima en Canarias y —en menor medida— en el sur peninsular.
Calor y noches tropicales en el resto de España
En el resto del país, se mantiene la estabilidad, con cielos despejados y temperaturas elevadas, en particular, en el Valle del Guadalquivir, el tercio este peninsular, Canarias, Mallorca y, puntualmente, en la meseta sur.
En el tercio este, apenas hay cambios en el termómetro, pero suben en Canarias, donde, además, predominan cielos poco nubosos o despejados. De esta manera, se superan los 35 grados en puntos de los archipiélagos, en la mitad sur y el nordeste peninsular, e incluso los 40 en el Guadalquivir, Valencia y Gran Canaria.
Continuamos, asimismo, con noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados en la mitad sur y el nordeste peninsular, y de 25 grados en los litorales mediterráneos y Canarias.
España ha vivido en 2026 el verano más cálido desde que hay registros, con una temperatura media de 26 ºC que se sitúa 2,5 grados por encima de lo normal respecto al periodo de referencia 1991-2020.
El análisis provisional de DatosRTVE del verano meteorológico en la España peninsular, con datos del 1 de junio al 31 de agosto, confirma lo que ya avanzaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, revela que el de este año ha sido un estío sofocante en el que ha habido cuatro olas de calor, ni una noche sin que el termómetro haya bajado de los 20 ºC y más de 5.000 muertes atribuibles a las altas temperaturas.
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