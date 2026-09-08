Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: Las clases universitarias en Ceuta se retrasan hasta el 22 de septiembre

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El PSOE acusa al PP de "estobar" y "buscar rédito" de la crisis de Ceuta



El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al PP de "estorbar" y de "buscar rédito político" de la crisis en Ceuta, lo que es "el ejemplo más lamentable de la mala política". "En esta crisis se esta demostrado quien esta para ayudar y quien para aprovecharse de ella. Mientras Sänchez busca soluciones, Feijóo y compañía están poniendo palos en la rueda continuamente", ha señalado.





Para López, el PP hace "mucho mitin y desayuno, pero cuando tienen que ayudar se atan la mano a la espalda". "Dicen que hay que devolver a los migrantes, pero cuando el Gobierno quiere tratar caso a caso, que es lo que dispone la ley, y disponer un espacio, el PP se niega a ofrecer espacio público. El Gobierno ha tenido que hacerse cargo del puerto ante la negativa de Ceuta", ha indicado en una rueda de prensa.

Sobre la jueza Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta, ha señalado "que el movimiento se desmuestra andando y lo andado hasta ahora dice que fue concejala del PP y que un informe que se pudiera dar al Gobierno se filtró justo ante de la comparecencia del Gobierno".



Y, en cuanto al posible dossier de periodistas y sus ideologías del Ministerio del Interior, afirma que "no le gusta las listas en las que se clasifican. Espero que el Ministerio de explicaciones y yo seguiré esas explicaciones".