Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: Las clases universitarias en Ceuta se retrasan hasta el 22 de septiembre
- Vivas traslada a las instituciones europeas la "difícil" situación de Ceuta por la crisis
La crisis migratoria en Ceuta cumple este martes 39 días desde la entrada de miles de migrantes desde Marruecos por la frontera de El Tarajal. El Consejo de Ministros va a desclasificar este martes los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio y los dará a conocer en un dossier que se publicará este miércoles, según fuentes del Ejecutivo.
Los escolares ceutíes vuelven este martes a las aulas que cuentan con seguridad privada, entre las dudas de la población ceutí y la preocupación por la inseguridad para los menores.
- Vecinos de la ciudad se manifiestan para exigir una vuelta al cole segura y se plantean no llevar a sus hijos a clase.
- Vivas denuncia ante Bruselas la "participación" de Marruecos en la entrada masiva en Ceuta y pide más "presencia" de la UE.
- La Audiencia Nacional investigará la entrada masiva en Ceuta al considerarlo "una conducta delictiva" que ha atacado la "integralidad territorial de España".
En directo, última hora de Ceuta y Marruecos
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12:55
Comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha arrancado la comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros diciendo que "el Gobierno sigue trabajando en Ceuta con transparencia y responsabilidad" y por ello, este martes se ha acordado la desclasificación de información del Centro Nacional de Inteligencia y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas sobbre la entrada masiva.
En la rueda de prensa le acompañan la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Día, el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que también ejerce el mando único en Ceuta por la crisis.
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12:46
El PSOE acusa al PP de "estobar" y "buscar rédito" de la crisis de Ceuta
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al PP de "estorbar" y de "buscar rédito político" de la crisis en Ceuta, lo que es "el ejemplo más lamentable de la mala política". "En esta crisis se esta demostrado quien esta para ayudar y quien para aprovecharse de ella. Mientras Sänchez busca soluciones, Feijóo y compañía están poniendo palos en la rueda continuamente", ha señalado.
Para López, el PP hace "mucho mitin y desayuno, pero cuando tienen que ayudar se atan la mano a la espalda". "Dicen que hay que devolver a los migrantes, pero cuando el Gobierno quiere tratar caso a caso, que es lo que dispone la ley, y disponer un espacio, el PP se niega a ofrecer espacio público. El Gobierno ha tenido que hacerse cargo del puerto ante la negativa de Ceuta", ha indicado en una rueda de prensa.
Sobre la jueza Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta, ha señalado "que el movimiento se desmuestra andando y lo andado hasta ahora dice que fue concejala del PP y que un informe que se pudiera dar al Gobierno se filtró justo ante de la comparecencia del Gobierno".
Y, en cuanto al posible dossier de periodistas y sus ideologías del Ministerio del Interior, afirma que "no le gusta las listas en las que se clasifican. Espero que el Ministerio de explicaciones y yo seguiré esas explicaciones".
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12:38
Vídeo: Mínguez (PSOE): "El Gobierno es el primer interesado en saber qué pasó en Ceuta"
La portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, ha defendido la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta y ha asegurado que "se han de acabar de demostrar" las acusaciones sobre una posible implicación de Marruecos. En una entrevista a Las Mañanas de RNE y preguntada por la investigación judicial, ha afirmado que el Gobierno "es el primero interesado en saberlo" y ha destacado que el Consejo de Ministros va a desclasificar documentación.
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12:32
Carpas en Ceuta para acoger a los migrantes
Continúa la puesta en marcha de 50 carpas en el campamento del Muelle de Poniente en Ceuta para la acogida de los migrantes que siguen deambulando en las calles de la Ciudad Autónoma tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Servirán como dormitorios, comedores, zonas médicas y baños públicos, pero todavía se desconoce su fecha de apertura. Todo, después de que el Gobierno central tomara el control del puerto de Ceuta este sábado, pese al rechazo previo del gobierno autonómico. Son carpas de la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que han servido en catástrofes como los terremotos de Venezuela.
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12:15
Actualización: Vivas denuncia ante Bruselas la "participación" de Marruecos en la entrada masiva en Ceuta y pide más "presencia" de la UE
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha denunciado este martes en Bruselas la "participación" de Marruecos en la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio y ha pedido más "presencia" de la Unión Europea, también en la ciudad autónoma de Melilla a través de FRONTEX y la Agencia Europea de Asilo, además del apoyo financiero a las infraestructuras que hay que abordar obras de infraestructuras para que el control de la frontera "esté en manos de España y de Europa, no de un país tercero".
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12:08
Muñoz (PP) critica que el Gobierno "no se entere de la invasión", pero que "sepa de maravilla" la ideología de periodistas
La portavoz del PP, Esther Muñoz, ha criticado que el ministro de Interior (Fernando Grande-Marlaska) "no se enterara de la invasión de más de 80.000 personas en Ceuta", pero que se sepa "de maravilla la ideología de cada periodista" en referencia a la publicación de El Confidencial de un posible dossier de periodistas y sus tendencias políticas. "Tenemos a un gobierno que gobierna sin el parlamento y al que no le gusta la alternancia dedicado a la confección de listas negras y a las conspiraciones intergalácticas", ha escrito en la red social X.
“El ministro del interior no se enteró de la invasión de más de 80000 personas en Ceuta, pero se sabe de maravilla la ideología de cada periodista.— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) September 8, 2026
Tenemos a un gobierno que gobierna sin el parlamento y al que no le gusta la alternancia dedicado a la confección de listas negras… https://t.co/ZnJEsUegkG“
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11:53
Vivas pide el respaldo de la UE ante la crisis migratoria
Vivas ha acudido a la Unión Europea para "buscar su respaldo" ante una crisis migratoria que "ha puesto en jaque nuestra integridad territorial y que ha perturbado la vida de la ciudad de Ceuta". "Los ceutíes han perdido la tranquilidad y la alegría y han tenido que alterar sus hábitos de vida. Ceuta vive una situación de alto riesgo de seguridad, de los servicios, de la convivencia y la seguridad nacional".
El presidente de la Ciudad Autónoma apunta a que "Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar", ya que "vive una situación insostenible". "Pedimos el apoyo de las intituciones europeoas en lo que refiere a la resolución de la crisis y con una manifestación en el Parlamento Europeo para que no se mantenga una política de colaboración si no se respetan las fronteras y para que Marruecos colaboren en el retorno de todas los que llegaron y permanecen en Ceuta", ha dicho sobre la entrada masivo del 30 y 31 de julio.
Vivas ha pedido, asimismo, apoyo económico para las infraestructuras en la frontera en manos de España y Europa, así como para atender la emergencia humanitaria. Ceuta y Melilla, ha continuado, necesitan dos instrumentos: "reconocimiento expreso por parte de la Unión Europeoa de un tratamiento específico para las dos ciudades debido a los condicionantes, dificultades y amenazas que sufren". "Un tratamiento especial que sea una palanca para garantizar la seguridad. Y que se adecue también el Pacto Europeo en migración al hecho singular a que somos la única frontera terrestre en África", ha agregado, para después insistir en que Ceuta "no está en venta, no se rinde y se defiende".
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11:41
Vivas acusa a Marruecos de una política de "hostigamiento" a Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha asegurado que "Ceuta es una ciudad española y europea que está condicionada por riesgos y amenazas que no tienen parangón en el resto de España". "Entre ellas, la actitud de Marruecos, que mantiene un hostigamiento con el que pretende el asfixia y el acoso y derribo de nuestra ciudad y la hermana Melilla", ha afirmado.
Para Vivas, al servicio de esta política Marruecos "está dispuesto a usar los controles fronterizos y la presión migratoria para poner en jaque nuestra integridad territorial y colapsar los servicios". "Y esto es lo que ocurrió en julio: 80.000 personas entraron en Ceuta, vulnerando la frontera. Significa el equivalente a la población de Ceuta", ha añadido.
Vivas ha apuntado a que dicho comportamiento "fue posible gracias a la participación de Marruecos o a su consentimiento". "Esta afirmación -que tiene mucha gravedad. porque es un comportamiento incrorrecto y una falta de respeto a Ceuta, a España y la UE-, lo afirmo en base a tres hechos objetivos: es imposible que uan movilización así se pueda realizar sin que tuvieran conocimiento las autoridades marroquíes, hay informes de la Policía española que señalan que los gendarmes guiaban a la población, y porque no es la primera vez que lo hace para desestabilizar", ha aseverado en la sala de comparecencias en el Parlamento Europeo.
“¿Juan Jesús Vivas vuelve a señalar a Marruecos como responsable de la entrada masiva del 30 y 31 de julio en Ceuta— Radio 5 (@radio5_rne) September 8, 2026
¿¿Lo ha señalado desde el parlamento europeo, después de reunirse con representantes de los grupos, y antes del encuentro que mantendrá con varios comisarios,… pic.twitter.com/OwwnBsq697“
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11:39
Comienza la comparecencia de Vivas en el Parlamento Europeo
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, comparece desde el Parlamento Europeo junto al diputado del PP europeo Javier Zarzalejos sobre la crisis migratoria en la Ciudad Autónoma.
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11:38
Vuelta al cole atípica en Ceuta
Esta mañana ha arrancado el curso escolar en Ceuta en medio de una gran incertidumbre por parte tanto de los profesores como de los padres porque algunos han decidido no llevar a sus hijos e hijas a clase. A algunos centros como el CEIP Reina Sofía han acudido pocos menores, sobre el 15% del alumnado, según informa desde la Ciudad Autónoma, Nicolás Rivas. Además, hay personal de seguirdad en el colegio, al encontrarse en una zona vulnerable, pero no se han producido incidencias reseñables. Más de 12.800 alumnos estaban llamados a las aulas esta jornada.
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11:30
Compromís, sobre el posible listado de periodistas: "No conocía el hecho"
La portavoz de Comprimís en el Congreso, Àngela Micó, ha asegurado que desconoce un posible dossier de periodistas y sus ideologías del Ministerio del Interior. "No conocía el hecho. Me parece un poco fuerte qu exista este tipo de listado", ha indicado.
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11:26
Más Madrid considera "gravísimo" el posible dossier de periodistas e ideologías de Interior
La portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, ha considerado que, si se confirma, es "gravísimo" el dossier de periodistas y sus ideologías del Ministerio del Interior. "Es una praxis común en el bipartidismo: vigilar más al adversario que las necesidades de la ciudadanía", ha dicho preguntada por la prensa.
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11:13
El PP afea una posible lista de periodistas y sus ideologías del Ministerio de Interior
Desde Ponferrada, la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, se ha referido a las críticas del ministro de Transportes, Óscar Puente, a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta. "Óscar Puente ataca a los jueces y a los periodistas. Hemos conocido, además, la lista negra de periodistas del Ministro de Interior que nos retrotrae a otra época", ha indicado nombrado una posible polémica lista del Ministerio y publicada por El Confidencial sobre periodistas y sus ideologías.
Sobre la convocatoria de elecciones, considera que el presidente "Sánchez va a agotar hasta el último día a pesar de que es una noticia nefasta para los españoles".
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11:03
Vivas se reúne en Bruselas con los responsables comunitarios para trasladarles la "difícil situación" que sufre Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), se encuentra este martes en Bruselas donde mantendrá varios encuentros con los responsables comunitarios para trasladarles la "difícil situación" que atraviesa la ciudad autónoma como frontera sur de Europa tras la entrada de miles de personas desde Marruecos el 30 y 31 de julio. La visita de Vivas a la sede de la Unión Europea coincide con la del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que tiene previsto verse este miércoles con el comisario de Interior, Magnus Brunner, y con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, el mismo día en que los responsables comunitarios recibirán al presidente de Ceuta.
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10:57
Podemos: "Marruecos debe de tener consecuencias"
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha apuntado a que "Marruecos debe tener consecuencias o romper relaciones o efectos diplomáticos o comerciales". "Lo que no es de recibo es que Marruecos se vaya de rositas y que el Gobierno de España se dedique a proteger a Marruecos en vez de ofrecer realmente información (....) y tomar medidas para que no vuelva a ocurrir", ha añadido en una rueda de prensa.
Sobre la desclasificación de documentos del Gobierno, cree que "nada de lo que haga este Gobierno "contribuye a arrojar luz". "Si hubiera tenido interés en contar lo que pasó, no hace falta desclasificar", ha resaltado.
En cuanto a las críticas del PSOE sobre la imparcialidad de María Tardón, la jueza que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta, dice que "lo preocupante es que solo critique a los jueces cuando le golpean a ellos con buenas o malas razones". "Cuando se lo hacía a otros, miraba para otro lado. Un partido que cuando había que ponerse del lado de la democracia, miraba para otro lado tiene poca credibilidad", ha remachado.
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10:45
Vox dice que el Gobierno no va a desclasificar algo "que ponga en duda su actuación"
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que "no esperan nada" de la desclasificación de documentos de Ceuta que ha anunciado el Gobierno. "Hay que ser ingenuo para pensar que el Gobierno va a desclasificar algo que le inculpe", ha apuntado.
Para el partido de Santiago Abascal, "el Gobierno ha colaborado de una forma u otra con esta invasión", ha indicado en referencia a la entrada masiva en la Ciudad Autónoma de los días 30 y 31 de julio. ¿Qué tiene la inteligencia marroquí del PSOE? ¿Qué tiene de Pedro Sánchez? Esta claro que este Gobierno es preso de un chantaje y han decidido hacernos a todos también presos de ese mismo chantaje al que España lleva años sometido", ha afirmado.
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10:36
El Gobierno y el PSOE dudan de la imparcialidad de la jueza que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta
El Gobierno y el PSOE han puesto en duda la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y que ha destacado la "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos.
"Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha asegurado el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en declaraciones a la Cadena Ser, donde ha añadido que no hay evidencias de que esta entrada masiva haya sido una operación del gobierno marroquí.
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10:33
Feijóo: "No espero nada de la desclasificación de los informes"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "no espera nada de la desclasificación de los informes, que ha anunciado el Gobierno sobre la crisis en Ceuta, ya que "están recortados". "Me fío más de los informes de la investigación de la Audiencia Nacional", ha añadido en una entrevista a Antena 3 en referencia a la apertura de una investigación por la entrada masiva el 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma.
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10:22
Las clases universitarias en Ceuta se retrasan hasta el 22 de septiembre
La Universidad de Granada (UGR), que cuenta con un campus universitario en Ceuta, ha retrasado el inicio del curso en la Ciudad Autónoma al 22 de septiembre, una semana después de lo previsto, y ha reforzado la seguridad privada por la crisis migratoria. Así lo ha anunciado la UGR en un Plan de Contingencia en el que se detallan también medidas de coordinación de los docentes y flexibilización de la presencialidad dada la "situación excepcional"
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10:08
Vídeo: Albares advierte de que las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla "degradan la relación bilateral"
Las declaraciones de ministros marroquíes en las que reivindican las ciudades de Ceuta y Melilla "degradan nuestra relación bilateral", ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha recordado en La Hora de La 1 que el rechazo "tajante" fue el motivo de la convocatoria formal de la embajadora de Marruecos en España. "Son absolutamente inaceptables", ha dicho.
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9:53
Albares ha pedido verse con Vivas aprovechando que van a coincidir en Bruselas, según Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aprovechando que van a coincidir los dos en Bruselas, según fuentes de Exteriores.
Vivas, que este martes va a ofrecer una rueda de prensa, va a mantener un encuentro privado con eurodiputados españoles del PP en Bruselas y por la tarde tiene previsto reunirse con el comisario de Migración y la responsable para el Mediterráneo.
Después del encuentro de Vivas con ambos comisarios con el objetivo de pedir "más protección" para la ciudad, el comisario de Migración va a recibir al ministro José Manuel Albares.
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9:37
Los escolares vuelven al cole en Ceuta entre la incertidumbre, medidas de seguridad y la visita de Tolón
Un total de 16.070 alumnos regresarán este martes, 8 de septiembre, a las aulas en Ceuta, un inicio de curso educativo marcado por la incertidumbre y el temor y la desconfianza de profesores y familias ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación, que incluyen un plan de refuerzo de la seguridad por la situación generada tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y de cara al inicio de las clases el 8 de septiembre.
Además, todavía no se ha resuelto la escolarización de los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad. La titular de Educación, Milagros Tolón, que estará en la ciudad autónoma, ha estimado este lunes en una entrevista con TVE que este tema estará en vías de solución o resuelto en "unas pocas semanas".
Entre las medidas acordadas en una reunión que presidió la semanda pasada Abelardo De la Rosa, secretario de Estado de Educación, se encuentra una mayor presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas en las rutas de acceso a los colegios, además de vigilancia privada en el interior de todos los centros desde que se iniciara el presente mes.
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9:32
Pedro Sánchez ofrece este miércoles en La 1 su primera entrevista tras la crisis migratoria de Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecerá este miércoles en La 1 de TVE la que será su primera entrevista en televisión desde que se produjera la crisis migratoria de Ceuta.
El líder del Ejecutivo, que fue entrevistado hace una semana en la Cadena Ser, responderá a partir de las once de la mañana las preguntas de los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomera, presentadores del programa Mañaneros de TVE.
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9:20
La portavoz del PSOE, sobre la jueza que investiga la crisis en Ceuta: "Empezamos un poco regulín"
Mínguez dice que cree en la separación de poderes, pero al mismo tiempo cree que "se están dando casos curiosos" y que le "cuesta mucho entender cómo está funcionando la justicia".
"Esta jueza tiene el pasado que tiene, será intechable en su profesión y así lo veremos [...] juzgaremos cuando conozcamos los hechos, cómo empieza, empieza un poco regulín", dice sobre la decisión de que la Policía no trasladara el informe sobre la crisis de Ceuta y luego ese informe se filtre "a un medio de derechas".
"A los medios de derechas sí se les puede informar", ha dicho Mínguez que se muestra partidaria de que se investigue "todo lo que pasó".
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9:16
El PSOE, sobre Marruecos: "Antes de acusar hay que tener las pruebas"
Mínguez llama al PP a "estar a la altura", y dice que no puede ser que se "pacte trasladar a los migrantes al puerto y el martes sea que sí y el viernes sea que no".
El PP "tendría que estar apoyando las decisiones del Gobierno no puede ser que todo sea poner palos en las ruedas a decisiones que facilitarían, estamos en recuperar la normalidad [...] Tenemos que ayudar a Ceuta, no aprovecharnos de Ceuta".
“ENTREVISTA | @montseminguez, portavoz del PSOE— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 8, 2026
¿¿"En cada crisis migratoria de Ceuta Vivas ha pedido a las CC.AA. solidaridad con Ceuta, y justo este año con la peor de las crisis no quiere el reparto entre las CC.AA"
¿¿ https://t.co/HABQgJI4Va pic.twitter.com/vekO0dRWrc“
Preguntada por la posición sobre Marruecos dice que "antes de acusar" hay que "tener las pruebas". Advierte que se está "retorciendo un informe" y le parece "muy fuerte" que ese informe "se filtre".
"Estamos personados en la causa para ver si la jueza puede encontrar las pruebas que demuestren eso", ha dicho, que "la entrada masiva ha sido un ataque a la integridad territorial".
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9:10
Mínguez defiende la gestión del Gobierno: "Todo lleva su tiempo"
La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, entrevistada en Las Mañanas de RNE, ha defendido la gestión del Gobierno de la crisis en Ceuta. "Creo que estamos en Ceuta gestionando una crisis, es un Gobierno que se ha enfrentado a multitud de crisis desde el inicio con la pandemia y siempre ha demostrado que las medidas que implementa funciona".
La crisis en Ceuta es "importantísima migratoria humanitaria, social que está viviendo la ciudad de Ceuta y evidentemente el Gobierno está gestionando y a posteriori estoy convencida de que haremos el mismo balance", ha asegurado.
“ENTREVISTA | @montseminguez, portavoz del PSOE— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 8, 2026
¿¿"En Ceuta la primera fase fue de contención de la frontera [...] después la fase humanitaria que es detectar cuántas personas hay y luego la fase de ayuda a la recuperación que debe tener la comunidad"
¿¿ https://t.co/HABQgJI4Va pic.twitter.com/uepcgQDiyX“
"Todo lleva su tiempo, pero la prioridad del Gobierno es ayudar a los ceutíes y con las medidas que está poniendo el Gobierno encima de la mesa se está demostrando", ha señalado.
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9:03
Sobre las declaraciones de ministros marroquíes reclamando Ceuta y Melilla: "Degradan nuestra relación"
Las declaraciones de ministros marroquíes en las que reclaman las ciudades de Ceuta y Melilla "degradan nuestra relación bilateral", ha asegurado Albares, que recuerda que el rechazo "tajante" fue el motivo de la convocatoria formal de la embajadora de Marruecos en España. "Son absolutamente inaceptables", ha dicho.
"Ceuta y Melilla son España y ni hemos hablado ni vamos a hablar nunca jamás con Marruecos sobre nuestra integridad territorial", ha zanjado el ministro, que también ha señalado el "contexto electoral donde distintos ministros no hablan como ministros sino como representantes de fuerzas políticas".
En cualquier caso, advierte que "no le sirve esa explicación" y que no piensa "tolerar ninguna duda sobre nuestra integridad territorial que además esta reconocida internacionalmente, pero lo más importante, es la voluntad diaria de todos los ceutíes y melillenses".
Sobre su viaje este martes a Bruselas, asegura que lo va a plantear, porque lo importante es que esto no vuelva a ocurrir, y considera necesario "analizar como podermos reforzar ese dispositivo en Ceuta y Melilla", la actividad económica y el "encaje" de Ceuta y Melila en la UE.
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8:56
Sobre Marruecos: "Me dijo que ellos no estaban detrás de esto y que desplazaban inmediatamente todos los medios necesarios"
El ministro de Asuntos Exteriores, preguntado por qué explicación les ha trasladado Rabat, ha explicado que cuando tuvo conocimiento de la entrada masiva se puso en contacto con su homólogo para decirle que tenía que poner medios para "cortar ese flujo", en segundo lugar para decirle que "los que entraban volvían", y en tercer lugar que "teníamos que preveer", porque había una "convocatoria en marcha para el 15 de agosto", todo lo necesario para evitar que volviera a ocurrir.
“Albares, sobre el auto de la Audiencia Nacional en relación a Ceuta: "Cuando tuve conocimiento de que la entrada empezaba ser masiva me puso en contacto con mi homólogo marroquí (...) Él me dijo que por supuesto ellos no estaban detrás de esto"#LaHora8S pic.twitter.com/a1Vj1Neg1a“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 8, 2026
"Él me dijo que ellos no estaban detrás de esto y que desplazaban inmediatamente todos los medios necesarios para cortar ese flujo masivo que desbordó a todo el mundo", ha asegurado Albares. Una vez que se inició el retorno del grueso de las personas, alrededor del 90% en 48 horas, desde Exteriores "lucharon" contra la desinformación.
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8:52
Albares apunta a la "internacional reaccionaria" y advierte: "No hay mejor gasolina electoral para la extrema derecha"
Albares recuerda que su colega ucraniano puso un tuit ese mismo día, el 30 de julio, en el que hablaba de la actividad en las plataformas digitales de la propaganda rusa para amplificar como es evidente que la "internacional reaccionaria actuó como un sólo hombre para amplificar esa entrada y convertirla en algo de dimensiones gigantescas y sigue amplificando la información para sacar provecho propio".
“Albares en @LaHoraTVE "no puede" certificar quién está detrás del asalto a Ceuta pero apunta a la desinformación en redes sociales de la sentencia del Supremo, días después de que la Comisión Europea se reuniese con plataformas digitales y que la "internacional reaccionaria"… pic.twitter.com/Up7R2q4RE5“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 8, 2026
"No hay nada tan divisivo en la UE como la migración y no hay mejor gasolina electoral para la extrema derecha [...] que les gustaría ver al frente de los países", ha dicho Albares, que ha insistido en que lo que quieren son "certezas".
Sobre su viaje a Bruselas, Albares dice que pretende "mejorar el anclaje de Ceuta y Melilla en la Unión Europea", y asegura qeu como Gobierno está "en las soluciones" sacar las consecuencias para que "esto no vuelva a ocurrir".
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8:46
Albares, sobre la crisis en Ceuta: "La clave está en las redes sociales, ese es el detonante último"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, preguntado por qué se sabe con certeza sobre no se puede "certificar quién está detrás de esto", pero hay una sentencia del Supremo de julio que se va "deformando" en redes sociales, cambia el dispositivo de devolución en caliente "hasta el punto de decir que la frontera entre España y Marruecos en Ceuta está abierta para las personas que entran a nado incluso a pie".
"Sabemos que hay un movimiento inusual en redes en los días previos pero sobre todo en esa fecha, el 30 de julio", ha asegurado. "La clave está en las redes sociales, ese es el detonante último, el final que empuja a miles de seres humanos hacia Ceuta", ha asegurado en La Hora de La 1.
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8:38
Puente cuestiona la parcialidad de la jueza que investiga la crisis de Ceuta: "Denota un principio de desconfianza"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado la parcialidad" de la jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón y ha considerado "bastante extraño" que ésta pidiera al equipo investigador de la Policía Nacional no transmitir a los mandos policiales las conclusiones del informe sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ya que son "cuestiones relativas a la seguridad nacional".
"De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar", declaraba Puente este lunes en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.
Puente, que aseguraba que "el deseo del Gobierno" es el de "proteger el territorio español", también ha puesto en tela de juicio que el informe policial se haya dado a conocer públicamente "a través de un medio de comunicación muy conocido por su sesgo derechista".
"Que al final la opinión pública acceda a ese informe por esa vía, cuando el Ejecutivo no había tenido ningún conocimiento de eso, pues resulta verdaderamente extraño", ha continuado Puente, que ha comparado la situación con el caso de Álvaro García Ortiz, inhabilitado y condenado "por la filtración de un correo electrónico que no arrojaba ninguna información fundamental, ni para el país ni para ningún bien digno de especial protección". "Huele un poquito a chamusquina", ha remachado.
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8:26
Al menos 50 inmigrantes llegan a Baleares en las últimas horas
Al menos 50 inmigrantes de origen magrebí y subsahariano han llegado a Baleares en las últimas horas, según el último balance de datos ofrecido por la Delegación del Gobierno. La pasada tarde a las 19:30 horas, se interceptó a un total de 14 personas de origen magrebí, a la altura del kilómetro 15 de la carretera PM-820, en la isla de Formentera.
Han intervenido la Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC). Posteriormente, sobre las 22.19 horas, se ha interceptado a doce personas también de origen magrebí, en Colonia de Sant Jordi, en la isla de Mallorca, con la intervención además de la Guardia Civil del Puesto de Santanyí y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).
Esta madrugada, a las 03.24 horas, se ha producido el rescate de un total de 24 migrantes de origen subsahariano, a una milla al sur de la isla de Cabrera. Han participado en las labores el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Palma.
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8:20
Ceuta vuelve al cole con "miedo": las familias exigen más seguridad
Los colegios de Ceuta abren este martes sus puertas a un nuevo curso escolar. Son 35 centros docentes entre públicos y concertados, con 13.000 alumnos, cuyas familias denuncian el "miedo" y la "incertidumbre" por la inseguridad en las calles.
Muchos piden que se refuerce la seguridad, mientras otros prefieren esperar a ver cómo se desarrollan los primeros días antes de llevar a la escuela a sus hijos.
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8:16
Ceutíes musulmanes, hartos tras semanas de acoso: "Somos españoles. Parece que tenemos que ir con un DNI en la frente"
Una crónica de Rodrigo García Melero (enviado especial a Ceuta)
Desde la entrada masiva de finales de julio se han dado varios casos de acoso a españoles con rasgos marroquíes. "No tienen por qué agredirnos ni a nosotros ni a ellos", dice una vecina de uno de los barrios con más musulmanes.
La comunidad musulmana es un pilar fundamental en el tejido social de Ceuta. Se calcula que de los casi 84.000 habitantes de la ciudad autónoma, más de 31.000 son españoles que profesan el Islam. Y junto a cristianos, judíos e hindúes integran el modelo de convivencia cohesionada y diversa de la llamada "ciudad de las cuatro culturas".
(Foto: Rodrigo García)
Pero desde la entrada irregular de miles de personas procedentes de Marruecos a finales de julio, la tensión está al límite: algunos ceutíes han sido víctimas de acoso al ser confundidos con migrantes.
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8:09
Los escolares de Ceuta vuelven este martes a las aulas con medidas para garantizar la seguridad
En Ceuta, los escolares vuelven este martes a las aulas con medidas extraordinarias para garantizar la seguridad. En los 35 colegios de la ciudad autónoma, públicos y concertados, hay vigilancia privada, tal y como avanzó la ministra de Educación, Milagros Tolón este lunes en La Hora de la 1.
Mientras, la jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha decidido asumir la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, después de declarar competente a dicho tribunal para investigar los delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal, siguiendo el criterio de la Fiscalía.
“"Hay ya hogares en Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha... donde la parafernalia y los nervios de principio de curso están ya despiertos o a punto de despertar. Como en Ceuta. Aunque allí tienen otras preocupaciones"— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 8, 2026
Las Mañanas de RNE con @JuanraLucas https://t.co/HABQgJI4Va pic.twitter.com/nzTFQw4d55“
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ¿ngel Víctor Torres, ha afirmado que el Gobierno se personará como perjudicado en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre la crisis migratoria del pasado julio en Ceuta que supuso la entrada de 72.000 personas procedentes de Marruecos.
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8:06
El Gobierno desclasifica este martes informes del CNI sobre Ceuta
El Consejo de Ministros desclasificará este martes los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos a finales de julio y los dará a conocer en un dossier que se publicará el miércoles, según fuentes del Gobierno.
El Ejecutivo dará así cumplimiento al compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien el pasado jueves aseguró ante el pleno del Congreso que se conocerán todos los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CNI y Frontex respecto a la crisis migratoria en Ceuta.
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Buenos días, comienza aquí el relato minuto a minuto de este martes 8 de septiembre. Un tema centra los debates en la política y lo social, el de la crisis migratoria de Ceuta, cuando han pasado 39 días desde que llegaron miles de personas, unas 72.000 según el Ejecutivo desde Marruecos a la ciudad autónoma.
Una jornada en la que van a tener lugar varios momentos clave: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajará a Bruselas para verse con el comisario de Interior, Magnus Brunner, y con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, el mismo día en que los responsables comunitarios recibirán al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.