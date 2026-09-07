La Audiencia Nacional investigará la entrada masiva en Ceuta al ser un "ataque grave contra la integridad territorial"
- La jueza María Tardón asumirá la investigación tras declarar competente al tribunal para asumir la causa
- Denuncia una conducta delictiva que se habría cometido "en el extranjero" contra la "integridad territorial"
La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón va a asumir la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, después de declarar competente a dicho tribunal para investigar los delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal, siguiendo el criterio de la Fiscalía.
En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, la jueza señala que la Audiencia Nacional es competente para investigar "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".
Tardón abrió diligencias previas sobre lo ocurrido en Ceuta tras una denuncia de la organización Iustitia Europa y tenía que resolver sobre su competencia, para lo que había pedido opinión a la Fiscalía.
La Fiscalía se mostró partidaria de que Tardón asumiera la causa al entender que "los efectos más relevantes" de lo sucedido en la ciudad autónoma "se produjeron en territorio español" y que la Audiencia Nacional está capacitada para "afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".
La investigación se basa en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que indica que la entrada masiva de inmigrantes no fue espontánea sino "coordinada", con flujos migratorios como cobertura de 'guerra híbrida'.
Por otra parte, el auto ordena a las acusaciones que se agrupen en una sola e impide personarse en la causa a Se Acabó la Fiesta, a quien pide pagar una fianza de 6.000 euros.
Una estructura de cinco niveles
Las actuaciones tendrán el secreto parcial, salvo para la Fiscalía, y se investigarán todos los niveles de la estructura criminal.
Al respecto, el auto constata la existencia de una estructura de al menos cinco niveles, "de los que en tres de ellos en los que es posible señalar personas concretas e individualizadas, y dos en las que, por el momento, no es posible la identificación de autores materiales concretos quienes, en todo caso sí parecen operar desde el territorio de Marruecos o en vinculación con él".
En el primer nivel se sitúan las personas migrantes que entraron masivamente. Después, están los "dinamizadores del mensaje" que promocionaron la entrada en redes sociales. En tercer lugar, están "los organizadores del flujo de personas sobre el terreno", entre las que se encuentran las Fuerzas de Seguridad de Marruecos tanto uniformados como no uniformados.
El cuarto nivel serían los "planificadores" del proceso, "cuya existencia viene revelada por el análisis comparativo con los otros procesos que tienen como objeto entradas de cierta entidad en Ceuta" como las de 2021 o 2024. Y, en último lugar, "quienes se encargan de su dirección".
"Nos encontramos ante un proceso planificado y ejecutado por medio de la coordinación de actores de la relevancia de los mencionados en el Nivel 3 y 4, y ello requiere una alta capacidad de influencia en redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso".