La Audiencia Nacional investigará la entrada masiva en Ceuta al ser un "ataque grave contra la integridad territorial"

La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón va a asumir la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, después de declarar competente a dicho tribunal para investigar los delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal, siguiendo el criterio de la Fiscalía.

En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, la jueza señala que la Audiencia Nacional es competente para investigar "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

Tardón abrió diligencias previas sobre lo ocurrido en Ceuta tras una denuncia de la organización Iustitia Europa y tenía que resolver sobre su competencia, para lo que había pedido opinión a la Fiscalía.

La Fiscalía se mostró partidaria de que Tardón asumiera la causa al entender que "los efectos más relevantes" de lo sucedido en la ciudad autónoma "se produjeron en territorio español" y que la Audiencia Nacional está capacitada para "afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".

La investigación se basa en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que indica que la entrada masiva de inmigrantes no fue espontánea sino "coordinada", con flujos migratorios como cobertura de 'guerra híbrida'.

Por otra parte, el auto ordena a las acusaciones que se agrupen en una sola e impide personarse en la causa a Se Acabó la Fiesta, a quien pide pagar una fianza de 6.000 euros.