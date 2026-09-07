Vox se querellará contra Sánchez y Marlaska por la crisis de Ceuta y les acusa de "colaboración con el terrorismo"
- La querella se extenderá también a la secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo
- Vox pide apoyos parlamentarios para llevar a Sánchez ante la Sala de lo Penal del Supremo por "traición"
Vox ha anunciado este lunes una querella contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por diversos delitos entre los que incluyen "colaboración con el terrorismo". Además, el partido solicita apoyos parlamentarios para llevar al presidente del Gobierno ante la Sala del Tribunal Supremo por "traición".
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, que ha estado acompañado por el portavoz del partido en Ceuta, Juan Sergio Redondo, después de que la iniciativa la haya aprobado el Comité de Acción Política del partido.
En concreto, la querella se presentará contra Sánchez, Marlaska y también contra la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, por aquellos delitos que no están incluidos en los relativos a la traición y a la seguridad del Estado (que requieren otra vía estipulada en la Constitución para el presidente del Gobierno).
Así, les ha acusado de "prevaricación omisiva, omisión del deber de socorro, homicidio y lesiones en grado de imprudencia y colaboración con el terrorismo" dado el "terror" producido entre los vecinos de Ceuta y los españoles por la "invasión".
Reclama apoyos para llevar a Sánchez ante el Supremo por "traidor"
Por otro lado, ha pedido apoyos a 56 diputados de otros partidos para llevar a Sánchez y los responsables de su Gabinete en la gestión de Ceuta ante la Sala Penal del Tribunal Supremo en materia de "traición y delitos contra la seguridad del Estado", activando así el artículo 102 de la Constitución.
Este artículo de la Carta Magna establece, en primer lugar, que "la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
A continuación, estipula que "si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo".
Es por esto por lo que Vox ha solicitado apoyos para que se alcancen los 88 diputados necesarios para esta iniciativa (el partido de Santiago Abascal solo tiene 32).
"Sánchez es un agente de Marruecos y el PSOE es su red de difusión y comunicación, porque es un Gobierno lacayo del rey de Marruecos", ha sentenciado Buxadé.