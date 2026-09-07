Vox se querellará contra Sánchez y Marlaska por la crisis de Ceuta y les acusa de "colaboración con el terrorismo"

Vox ha anunciado este lunes una querella contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por diversos delitos entre los que incluyen "colaboración con el terrorismo". Además, el partido solicita apoyos parlamentarios para llevar al presidente del Gobierno ante la Sala del Tribunal Supremo por "traición".

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, que ha estado acompañado por el portavoz del partido en Ceuta, Juan Sergio Redondo, después de que la iniciativa la haya aprobado el Comité de Acción Política del partido.

En concreto, la querella se presentará contra Sánchez, Marlaska y también contra la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, por aquellos delitos que no están incluidos en los relativos a la traición y a la seguridad del Estado (que requieren otra vía estipulada en la Constitución para el presidente del Gobierno).

Así, les ha acusado de "prevaricación omisiva, omisión del deber de socorro, homicidio y lesiones en grado de imprudencia y colaboración con el terrorismo" dado el "terror" producido entre los vecinos de Ceuta y los españoles por la "invasión".