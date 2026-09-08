Solo un 2% de los alumnos de 15 y 16 años es capaz de leer textos largos y complejos: el dato demoledor del informe PISA

En el análisis que realiza el informe PISA en relación a la comprensión lectora de los alumnos españoles de 15 y 16 años establece varios niveles de lectura. El 68% de estos alumnos llega al nivel dos, lo que significa que son capaces de "identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información a partir de criterios explícitos, aunque a veces complejos, y reflexionar sobre la finalidad y la forma de los textos cuando se les indica expresamente que lo hagan", pero tan solo un pírrico 2% alcanzó el más alto nivel, el cinco, esto es, el nivel de aquellos que son capaces de "comprender textos extensos, abordar conceptos abstractos o contraintuitivos y establecer diferencias entre hechos y opiniones a partir de indicios implícitos relacionados con el contenido o la fuente de la información".

Es uno de los demoledores datos que se desprenden del informe PISA 2025, dado a conocer este martes y en el que España cae hasta los peores resultados de su historia en las tres áreas de competencia que se analizan: matemáticas, lectura y ciencias.

Solo un 2% de los 30.000 estudiantes de toda España de casi 1000 centros educativos- la mayoría en 4º de la ESO- tiene habilidades para leer un texto complejo y a la enorme mayoría les cuesta leer un texto de más de 400 palabras.

España cae en diez años 45 puntos en comprensión lectora No este un mal (que asusta) exclusivo de los chicos y chicas españoles, es una tendencia muy general en todo el mundo con una bajada importante en comprensión lectora, que se vincula en el informe a otros datos que recoge: el uso de dispositivos digitales como el móvil y un mayor uso de la inteligencia artificial. En 10 años, los resultados en comprensión lectora en los países de la OCDE han empeorado en una media de 28 puntos, que en el caso de España se eleva hasta los 45 puntos de caída en esta competencia por parte de los alumnos.

Incapacidad para leer textos largos y uso de la IA "Los alumnos no son capaces de comprender textos largos y hacen una lectura apresurada, es un desafío global", afirma el analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio PISA, Tue Halgreen, que además muestra su preocupación porque esta dificultad condiciona todo: "Es la puerta de entrada al resto de materias". Los estudiantes de la mayoría de los sistemas educativos utilizan chatbots de IA para realizar tareas escolares, lo que plantea nuevos retos y oportunidades para su aprendizaje. En España, el 54% de los estudiantes declaró utilizar chatbots de IA para ayudarles a aprender al menos una vez a la semana (promedio de la OCDE: 46 %). Utilizan con frecuencia la IA para realizar una investigación preliminar sobre un tema nuevo (España: 42%; promedio OCDE: 31%), resumir un texto que tenían que leer (España: 40%; promedio OCDE: 30%) y redactar textos para trabajos escritos (España: 33%; promedio OCDE: 29%). Solo el 8% de los estudiantes declaró no utilizar nunca o casi nunca chatbots de IA para ninguna de las tareas escolares analizadas en PISA (promedio OCDE: 14%).

Las comunidades con mayor competencia lectora Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León son las tres comunidades autónomas que obtienen mejor rendimiento en competencia lectora de los alumnos, quedando las tres significativamente por encima de la OCDE y UE. [OCDE no incluye los datos de Cataluña de los informes internacionales por tener un porcentaje de exclusiones "especialmente alto"]. Los mejores resultados en términos absolutos en lectura (España tiene 477 puntos) se dieron en Singapur (535 puntos), China (527), Taiwán (508), Japón (503), Corea del Sur (501) e Irlanda (500), prácticamente a 200 puntos de los últimos de la lista: Guatemala (334), Paraguay (334), Kenia (326), Zambia (314) y Ruanda (312).