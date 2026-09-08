El juez interroga al exCEO de Plus Ultra que admitió pagos por la mediación de Zapatero para el rescate
- En un escrito, Roberto Roselli apuntó que Zapatero tenía la "pretensión de cobrar" por mediar en el rescate
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama interroga este martes al exCEO de Plus Ultra Roberto Roselli, quien apuntó que la compañía pagó "elevadas cantidades de dinero" por la presunta mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea por parte del Gobierno en 2021.
Roselli declara este martes a partir de las 9:00 horas, después de que lo hiciera este lunes el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, quien ratificó el escrito que presentó en julio y en el que reconocía que Zapatero medió en el rescate.
Tanto Martínez Sola como Roselli aseguraron en sus escritos remitidos al juzgado que Zapatero tenía la "pretensión de cobrar" por mediar presuntamente en el rescate.
Sola también aseguró que dio por hecho que el pago de la presunta comisión del 1% era para el "grupo Zapatero", en el que no solo estaba el exjefe del Ejecutivo, sino también a su presunto "testaferro" y amigo, Julio Martínez Martínez.
Escritos en los que apuntan a Zapatero
El exCEO presentó un escrito de colaboración con la Justicia idéntico al de Martínez Sola. Ambos dimitieron de sus cargos en la compañía el pasado mes de julio, después de que fueran detenidos y posteriormente puestos en libertad por este caso el pasado mes de diciembre.
Según la declaración que hizo este lunes el expresidente de Plus Ultra, Roselli controlaba más los asuntos financieros de la empresa y el día a día de la empresa. También aseguró en su declaración que el dinero no se lo dieron directamente a Zapatero, aunque intuía que era para él, sino que se lo entregaron a Martínez Martínez.
Con la citación de este segundo exdirectivo este martes continúa una investigación que sitúa al expresidente del Gobierno en el "vértice" de una presunta trama de influencias en torno a este préstamo público de la que él se desvincula al completo.
Zapatero está imputado desde el pasado mes de mayo por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra. También está imputado por presunto contrabando y fraude fiscal por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte de su oficina.