El juez interroga al exCEO de Plus Ultra que admitió pagos por la mediación de Zapatero para el rescate

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama interroga este martes al exCEO de Plus Ultra Roberto Roselli, quien apuntó que la compañía pagó "elevadas cantidades de dinero" por la presunta mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea por parte del Gobierno en 2021.

Roselli declara este martes a partir de las 9:00 horas, después de que lo hiciera este lunes el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, quien ratificó el escrito que presentó en julio y en el que reconocía que Zapatero medió en el rescate.

Tanto Martínez Sola como Roselli aseguraron en sus escritos remitidos al juzgado que Zapatero tenía la "pretensión de cobrar" por mediar presuntamente en el rescate.

Sola también aseguró que dio por hecho que el pago de la presunta comisión del 1% era para el "grupo Zapatero", en el que no solo estaba el exjefe del Ejecutivo, sino también a su presunto "testaferro" y amigo, Julio Martínez Martínez.