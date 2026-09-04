El juez desestima el recurso de Zapatero para lograr la nulidad del caso Plus Ultra

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rechazado el incidente de nulidad planteado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al entender que no fueron vulnerados sus derechos durante la investigación.

El juez, en un auto que no admite recurso, zanja de este modo la pretensión del expresidente del Ejecutivo de anular la investigación que sigue contra él por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra.

Calama, que en principio había inadmitido el escrito por haber sido presentado fuera de plazo, rectificó posteriormente y aceptó estudiar algunas de las alegaciones, pero, de acuerdo con el criterio del fiscal, ha decidido rechazarlas y el expresidente ya no podrá interponer más recursos al respecto.

En el recurso que presentó Zapatero, su defensa aseguraba que durante la investigación había habido "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente".

El letrado argumentó que se incorporaron al procedimiento pruebas "ilícitamente" analizadas. Por ese motivo, justificaba que se había vulnerando el derecho a la intimidad y que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados", como el teléfono móvil del presidente de Plus Ultra, Rodolfo Reyes.