Roban cuatro obras del Museo Renoir cerca de Niza

Esta madrugada dos ladrones han robado "cuatro obras de arte" del Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer en la Costa Azul, cerca de Niza. Los asaltantes han abandonado una de las piezas durante su fuga, según ha informado el alcalde de la localidad en la que el pintor impresionista vivió sus últimos años.

"Localizados gracias a las cámaras de vídeovigilancia del ayuntamientos, los dos individuos se han dado a la fuga, abandonando uno de los cuadros sustraidos", ha informado el regidor, Bryan Masson, en un comunicado. El valor estimado de los lienzos robados alcanza los nueve millones de euros.

El Museo Renoir es un museo-taller rodeado de un jardín de olivos: "La alarma ha saltado a las 5:48 hora local. A las 5:53 h., cinco minutos más tarde, la policía municipal ya estaba allí", ha precisado el alcalde de extrema derecha. Masson ha añadido que "atacar el Museo Renoir es atacar una parte de la historia y del patrimonio de Cagnes-sur-Mer. Estos hechos son particularmente graves".

Creado en 1960, el Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, fue la última residencia de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Además del mobiliario original, el museo expone objetos personales, muebles del pintor como su caballete de trabajo, su silla de rueda, así como retratos, paisajes y desnudos pintados por el artista.