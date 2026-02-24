Dimite la presidenta del Museo del Louvre cuatro meses después del robo de piezas de joyería

La principal responsable del Museo del Louvre de París, Laurence des Cars, ha presentado este martes su dimisión al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que esta vez sí ha decidido aceptar lo que ha descrito como un "acto de responsabilidad", ha informado el Elíseo.

La dimisión llega más de cuatro meses después de que varios ladrones irrumpiesen en el museo en pleno día para llevarse varias piezas de joyería. Des Cars ya había intentado previamente abandonar el cargo, pero la ministra de Cultura, Rachida Dati, optó por que siguiese a la espera de una investigación que ha terminado por destapar graves carencias de seguridad.

Macron ha señalado ahora en un comunicado que "el museo más grande del mundo necesita estabilidad y un fuerte impulso para llevar a cabo importantes proyectos de seguridad y modernización", pese a que ha reconocido el "compromiso" de Des Cars y su "innegable experiencia".

De hecho, le ha encargado que, en el marco de la presidencia gala en el G7, fomente la cooperación entre los principales museos de los Estados miembros de este bloque.