Dimite la presidenta del Museo del Louvre cuatro meses después del robo de piezas de joyería
- Macron alaba el "acto de responsabilidad" de Laurence des Cars mientras apela a la "estabilidad" de la institución
- El museo parisino arrastra una grave crisis reputacional desde el robo del 19 de octubre
La principal responsable del Museo del Louvre de París, Laurence des Cars, ha presentado este martes su dimisión al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que esta vez sí ha decidido aceptar lo que ha descrito como un "acto de responsabilidad", ha informado el Elíseo.
La dimisión llega más de cuatro meses después de que varios ladrones irrumpiesen en el museo en pleno día para llevarse varias piezas de joyería. Des Cars ya había intentado previamente abandonar el cargo, pero la ministra de Cultura, Rachida Dati, optó por que siguiese a la espera de una investigación que ha terminado por destapar graves carencias de seguridad.
Macron ha señalado ahora en un comunicado que "el museo más grande del mundo necesita estabilidad y un fuerte impulso para llevar a cabo importantes proyectos de seguridad y modernización", pese a que ha reconocido el "compromiso" de Des Cars y su "innegable experiencia".
De hecho, le ha encargado que, en el marco de la presidencia gala en el G7, fomente la cooperación entre los principales museos de los Estados miembros de este bloque.
Un robo y una crisis reputacional
El robo de joyas del 19 de octubre de 2025 desató una grave crisis reputacional para uno de los grandes símbolos de la cultura francesa. Los ladrones, que accedieron al interior de de una de las salas tras escalar la fachada con una grúa y romper una ventana, sustrajeron ocho joyas de la Corona francesa valoradas en 88 millones de euros.
Las investigaciones iniciadas después revelaron fallos de coordinación y equipos insuficientes, lo que llevó a la creación de una dirección y un comité de seguridad, así como al anuncio de la instalación de cien cámaras perimetrales y un puesto móvil de policía.
Además,la institución ha tenido que hacer frente a una huelga indefinida con la que la plantilla ha denunciado el deterioro del edificio y la falta de personal y a escándalos puntuales como el destapado este mismo mes, con una operación a gran escala contra un fraude de entradas y guías turísticas que se ha saldado con nueve detenidos.