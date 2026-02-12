Una redada en el Louvre destapa un fraude de entradas y guías turísticas "a gran escala"

Una redada policial en el Louvre destapó esta semana un fraude de entradas y de guías turísticas a "gran escala", denunciado por el propio museo, informó este jueves la famosa institución parisina.

"La operación policial, realizada el martes 10 de febrero de 2026, se llevó a cabo tras un informe del Museo del Louvre, como parte de su política antifraude, y tras las conversaciones en curso entre el personal del museo y la policía sobre prácticas fraudulentas", informó el establecimiento en un comunicado.

Según la información de la que disponía el museo, se sospecha de la existencia de una red de fraude "a gran escala", añadió la institución.

"Estas actividades han llevado a la dirección del museo a implementar un plan antifraude estructurado, que incluye un mapeo del fraude, diversas medidas preventivas y correctivas (legales, técnicas y de control) y el seguimiento de sus resultados", precisó.

Nueve detenidos La operación policial supuso el arresto de nueve personas, entre ellas dos empleados del museo y dos guías turístico, sospechosos de participar en esta red de venta de entradas falsas y de sobreventa de visitas guiadas, especialmente a turistas chinos, indicó el diario Le Parisien, al desvelar la redada. Según una fuente policial, citada por este rotativo, también se intervinieron tres vehículos, 130.000 euros en efectivo, casi 200.000 euros en cuentas bancarias, así como varias cajas de seguridad bancarias con la misma cantidad de efectivo en su interior.