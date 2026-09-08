La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 16 entre Cortegana y La Rábida

La 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este martes 8 de septiembre, transcurre entre Cortegana y La Rábida, de 181,1 kilómetros y un perfil ondulado que puedes seguir en directo, en abierto y gratis por Teledeporte, La 2 y RTVE Play.

Arranca la tercera y definitiva semana en La Vuelta 2026 con Enric Mas (Movistar) como líder de la carrera con poco más de dos minutos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull).

La decimosexta etapa de la Vuelta nos ofrece una lucha entre los valientes que quieran aprovechar el sinuoso terreno del inicio para formar una escapada y los equipos de los sprinters, que tendrán la segunda parte de la jornada, camino a La Rábida, para acabar con cualquier intento en una de las últimas opciones para los más rápidos del pelotón.

El comienzo en la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche da paso a un terreno a nivel del mar hasta alcanzar las playas de la provincia de Huelva, en la Rábida, por lo que el viento también puede ser un factor determinante en el desenlace de la jornada.

Sin cotas puntuables, pero con un inicio muy sinuoso tras la jornada de descanso, los primeros 90 kilómetros están llenos de sube y baja que, si las fuerzas escasean en el pelotón y se consolida una fuga numerosa, puede sorprender a más de uno. Además, la llegada a Palos de la Frontera, con carreteras anchas, pueden favorecer abanicos si algún equipo de la general se anima a probar otras opciones.

Se da la curiosidad que, tanto la salida como la llegada, son dos ciudades inéditas en el recorrido de La Vuelta, por lo que, a buen seguro, habrá un ganador inédito en la línea de meta de La Rábida.