Entrevista a Pedro Sánchez en RTVE, vídeo en directo: Sánchez responde en su primera entrevista en televisión tras la crisis de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es entrevistado este miércoles en TVE a partir de las 11:00 horas. Es la primera entrevista en una televisión desde que arrancó el curso político, tras su comparecencia en el Pleno del Congreso el pasado jueves para informar de la gestión de su Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta desatada a raíz de la entrada masiva de inmigrantes que se produjo en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio.

El jefe del Ejecutivo, que fue entrevistado la semana pasada en la Cadena Ser en el inicio del curso político, responderá a las preguntas de los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomera, presentadores del programa Mañaneros 360º de TVE. Sánchez llega a TVE después de presidir este lunes la primera reunión de su grupo parlamentario, a la que han asistido los diputados y senadores socialistas, y en la que reivindicó a su formación como freno de la ultraderecha.

Previamente el presidente del Gobierno responderá en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados a preguntas de la oposición. Será el primer 'cara a cara' de Sánchez con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el parón veraniego.

Además, la entrevista coincide con el día en que se publican todos los informes sobre Ceuta que tiene el Gobierno, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, tal y como anunció en su comparecencia de la semana pasada en la Cámara Baja, y solo un día antes del acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo presidido por el rey, un curso que se avecina complicado para Sánchez y el PSOE, por los casos que le afectan, como el de su mujer, Begoña Gómez; el caso Plus UItra, en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, o el caso Leire Díez.