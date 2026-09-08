Real Madrid - Inter de Milán, en directo hoy el partido de la primera jornada de Champions

El Real Madrid inicia este martes su camino en la nueva edición de la Champions recibiendo al Inter de Milán, un duelo de altura que se disputa desde las 21.00 horas y que puedes seguir minuto a minuto en esta página.

Alineaciones titulares: Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent, Bellingham; Brahim, Vinícius y Mbappé. Inter de Milán: Josep Martinez; Pavard, Bissek, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Lautaro Martinez y Thuram.

El equipo blanco afronta el estreno europeo después de un comienzo de temporada irregular. El Madrid perdió este fin de semana ante el Real Betis su primer partido oficial del curso, mientras que el Inter llega al Bernabéu en el grupo de cabeza de la Serie A, con tres victorias en las tres primeras jornadas.

Será además un partido especial para José Mourinho, que se reencuentra con uno de sus antiguos equipos. El técnico portugués dirigió al Inter entre 2008 y 2010 y conquistó con el conjunto italiano la Champions 2009/10, completando un histórico triplete de Liga, Copa y Copa de Europa. Ahora afronta un nuevo proyecto al frente del Real Madrid, que la pasada temporada volvió a quedarse fuera de las semifinales de su competición fetiche y encadena dos cursos sin levantar grandes trofeos.

Los precedentes, sin embargo, favorecen claramente al conjunto madrileño. El Real Madrid ha ganado seis de los últimos siete enfrentamientos entre ambos equipos, con una única derrota en esa serie.

El escenario será el Santiago Bernabéu, que acogerá uno de los grandes partidos de esta primera jornada de la fase Liga. El árbitro designado para dirigir el encuentro es el inglés Michael Oliver.