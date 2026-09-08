La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 8 de septiembre con Carmen Lomana y Borja Iglesias como invitados

El estreno de la tercera temporada de La Revuelta era uno de los más esperados de la parrilla, entre otras cosas, por las diversas novedades que habían anunciado David Broncano y el resto del equipo. Y no defraudó. Teatro nuevo, cabecera nueva, escenario nuevo… y todo ello con dos invitados tan divertidos como Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Hoy martes 8 de septiembre puedes volver a ver un nuevo programa de La Revuelta, con el futbolista campeón del mundo Borja Iglesias y la polifacética Carmen Lomana, en directo y en abierto a partir de las 21:45 por La 1 y RTVE Play, donde tienes a tu disposición bajo demanda y de forma completamente gratuita todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos.

Además, te recordamos que ya puedes apuntarte en la lista de espera para conseguir entradas gratis y asistir como público a la grabación del programa. Ahora, con más posibilidades que nunca, ya que el aterrizaje en el teatro Albéniz ha supuesto un incremento del triple de butacas.