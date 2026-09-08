La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 8 de septiembre con Carmen Lomana y Borja Iglesias como invitados
- Sigue La Revuelta en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play con David Broncano
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla
El estreno de la tercera temporada de La Revuelta era uno de los más esperados de la parrilla, entre otras cosas, por las diversas novedades que habían anunciado David Broncano y el resto del equipo. Y no defraudó. Teatro nuevo, cabecera nueva, escenario nuevo… y todo ello con dos invitados tan divertidos como Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Hoy martes 8 de septiembre puedes volver a ver un nuevo programa de La Revuelta, con el futbolista campeón del mundo Borja Iglesias y la polifacética Carmen Lomana, en directo y en abierto a partir de las 21:45 por La 1 y RTVE Play, donde tienes a tu disposición bajo demanda y de forma completamente gratuita todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos.
Además, te recordamos que ya puedes apuntarte en la lista de espera para conseguir entradas gratis y asistir como público a la grabación del programa. Ahora, con más posibilidades que nunca, ya que el aterrizaje en el teatro Albéniz ha supuesto un incremento del triple de butacas.
Novedades de la tercera temporada de La Revuelta
Cuando David Broncano y el resto de miembros de La Revuelta anuncian que habrá muchos cambios al inicio de una nueva temporada suele ser un troleo. Pero, en esta ocasión y sin que sirva de precedente, iban en serio. Empezando por los cambios que ya se conocían, el teatro Albéniz acogerá las grabaciones a lo largo de este tercer curso televisivo con un crecimiento significativo en el aforo, un nuevo decorado que ambienta el escenario en un despacho presidencial, y elementos disruptivos como una meta volante de ciclismo, un “pedrolo” gigante o un pozo de los deseos.
Pero no todas las novedades se habían dado a conocer por adelantado. Una de las grandes sorpresas de la noche fue la nueva cabecera del programa, que ha cambiado tanto visual como musicalmente. Las nuevas imágenes y grafismos que acompañan la entrada de David Broncano al escenario tienen como nueva banda sonora “Oye”, de los mallorquines FERNANDOCOSTA y Dollar Selmouni, manteniendo la línea del hip-hop que se había marcado previamente con “No cap”, del argentino Trueno, sintonía de las dos primeras temporadas.