Claves de la nueva temporada de La Revuelta: nuevo teatro, nueva canción y muchas más novedades
Pocos confiaban cuando David Broncano y el resto de personalidades de La Revuelta anunciaron que habría sorpresas de cara a su tercera temporada en RTVE. Pero la promesa se ha cumplido: cambio de teatro, nueva canción de sintonía y varias novedades que Jorge Ponce dio a conocer a la audiencia tras una entrada espectacular, descolgándose del techo del teatro Albéniz al más puro estilo Misión Imposible: desde un cambio estético en el escenario hasta una pausa de hidratación, como en el Mundial 2026, te contamos todas las ocurrencias del equipo para este curso televisivo de La Revuelta.
La Revuelta, ahora en el teatro Albéniz
Cuando RTVE celebró el tradicional evento de presentación de la nueva temporada televisiva en los primeros días del mes de septiembre, el equipo de La Revuelta anunció novedades, como siempre… pero esta vez, sin que sirva de precedente, iban en serio. Para empezar, el programa armó cajas y maletas y se fue de mudanza: del teatro Príncipe de Gran Vía al histórico Albéniz, próximo a la Puerta del Sol. El triple de butacas para el público y un espectacular cambio de escenario, que ha pasado de estar ambientado en una oficina de la Transición a una estética que recuerda a un lujoso despacho presidencial.
Canción de cabecera a cargo de FERNANDOCOSTA
Si bien el cambio de teatro ya se había anunciado a finales de la pasada temporada, otra de las novedades se ha mantenido como un absoluto secreto. Y es que la canción “No cap” del rapero argentino Trueno ha dejado de ser la sintonía de La Revuelta. En su lugar, en esta tercera temporada oiremos cada día “Oye”, de los raperos mallorquines FERNANDOCOSTA y Dollar Selmouni. Una renovación que va acompañada de nuevas imágenes de David Broncano recorriendo las calles madrileñas, con dibujos y palabras incluidas en la letra de la canción.
Pausa de hidratación, nuevos compañeros y un “pedrolo”
Además de los cambios estructurales, Jorge Ponce se descolgó del techo del teatro para presentar por primera vez ante el público algunas otras novedades, quizá no de tanto peso. Para empezar, ha cambiado la marca de los picos de pan que se ofrecen en el catering. También contamos con un nuevo compañero de producción, Enzo, a quien se ha obsequiado con el pack de bienvenida. Y también contaremos con un “pedrolo” gigante en el escenario, junto a un pozo en el que los invitados podrán lanzar sus deseos. Por último, y siguiendo la línea del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, La Revuelta contará con una pausa de hidratación obligatoria para sus invitados.