Claves de la nueva temporada de La Revuelta: nuevo teatro, nueva canción y muchas más novedades

Pocos confiaban cuando David Broncano y el resto de personalidades de La Revuelta anunciaron que habría sorpresas de cara a su tercera temporada en RTVE. Pero la promesa se ha cumplido: cambio de teatro, nueva canción de sintonía y varias novedades que Jorge Ponce dio a conocer a la audiencia tras una entrada espectacular, descolgándose del techo del teatro Albéniz al más puro estilo Misión Imposible: desde un cambio estético en el escenario hasta una pausa de hidratación, como en el Mundial 2026, te contamos todas las ocurrencias del equipo para este curso televisivo de La Revuelta.

La Revuelta, ahora en el teatro Albéniz Cuando RTVE celebró el tradicional evento de presentación de la nueva temporada televisiva en los primeros días del mes de septiembre, el equipo de La Revuelta anunció novedades, como siempre… pero esta vez, sin que sirva de precedente, iban en serio. Para empezar, el programa armó cajas y maletas y se fue de mudanza: del teatro Príncipe de Gran Vía al histórico Albéniz, próximo a la Puerta del Sol. El triple de butacas para el público y un espectacular cambio de escenario, que ha pasado de estar ambientado en una oficina de la Transición a una estética que recuerda a un lujoso despacho presidencial. LA REVUELTA Así es el nuevo teatro de La Revuelta: aforo, historia y todos los detalles del histórico edificio CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Canción de cabecera a cargo de FERNANDOCOSTA Si bien el cambio de teatro ya se había anunciado a finales de la pasada temporada, otra de las novedades se ha mantenido como un absoluto secreto. Y es que la canción “No cap” del rapero argentino Trueno ha dejado de ser la sintonía de La Revuelta. En su lugar, en esta tercera temporada oiremos cada día “Oye”, de los raperos mallorquines FERNANDOCOSTA y Dollar Selmouni. Una renovación que va acompañada de nuevas imágenes de David Broncano recorriendo las calles madrileñas, con dibujos y palabras incluidas en la letra de la canción. LA REVUELTA ¿Cuál es la nueva canción de cabecera de La Revuelta? Segunda colaboración entre Broncano y Fernandocosta CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)