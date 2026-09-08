Lille - Real Betis, en directo hoy el partido de la primera jornada de la UEFA Champions League

El proyecto de Pellegrini toca su techo con el regreso del Real Betis a la Champions League 21 años después. Aquella victoria en el por entonces Ruiz de Lopera ante el Chelsea queda lejos, con dos descensos y muchos sinsabores hasta volver a la élite europea en un complejo partido en territorio francés ante el Lille. Sigue el partido minuto a minuto debajo de estas líneas.

11 once del Betis: Valles, Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo, Facundo Bernal, Fornals, Isco, Antony, Riquelme y Parrott.

La previa del partido de la Champions

El Real Betis llega a esta Champions League gracias al quinto puesto que el año pasado daba acceso en LaLiga a esta competición. 21 años después volverá a enfrentarse a los mejores equipos del mundo, aunque en los últimos años ya ha llegado lejos en otras competiciones europeas como en la Conference League, cuando perdió en la final ante el Chelsea. Precisamente ante el rival inglés fue una de las dos victorias que el conjunto sevillano acumuló en su única participación, sumado a otro 1-0 ante el Anderlecht belga.

El inicio de competición, con la ya no tan novedosa fase de grupos a ocho partidos, deparó que el Real Betis tiene que visitar el estadio del Lille, que dirige un conocido del fútbol español como lo es Davide Ancelotti, hijo del ex entrenador del Real Madrid y actual seleccionador brasileño. De momento, su inicio con el conjunto galo es prácticamente inmaculado, ganando dos partidos fuera de casa y empatando ante el PSG en un choque en el que llegaron a ir ganando por 2-0.

El inicio del Real Betis tampoco ha sido malo, refrendado sobre todo por una gran victoria ante el Real Madrid con el tanto de Troy Parrot, una de las varias novedades de los béticos esta campaña. También contarán con Dani Ceballos, ganador de tres Champions y que vuelve a su casa nueve temporadas después.

Tres victorias por 1-0 y una derrota por 5-2 ante el Levante son los guarismos de los verdiblancos en los que va de campaña, dejando claro que su regularidad sigue siendo su gran carencia. Ante los granotas sufrieron sobre todo a balón parado. Eso sí, este año Álvaro Valles ha comenzado a un gran nivel en la portería, siendo clave en varias de las victorias, incluyendo un penalti parado a Mbappé en el último choque que los béticos disputaron.