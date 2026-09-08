Borussia Dortmund - Villarreal en directo hoy el partido de la primera jornada de Champions

El Villarreal se enfrenta al Borussia Dortmund este martes en la primera jornada de la fase Liga de la Champions, un partido que se disputa en Alemania desde las 21.00 horas y que puedes seguir minuto a minuto en esta página.

El conjunto germano llega al estreno europeo con un pleno de victorias en la Bundesliga, después de imponerse en sus dos primeros partidos del campeonato. El Villarreal, en cambio, afronta el duelo tras un comienzo mediocre: arrancó con dos empates y ha encadenado posteriormente dos derrotas, la última este sábado en La Cerámica ante el Deportivo de La Coruña (2-3).

Es la primera vez en la historia que el equipo amarillo encadena dos apariciones seguidas en la Liga de Campeones propiamente dicha (fase Liga o antes fase de grupos). El estreno, en cualquier caso, llega en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo y ante un rival al que ya conoce.

De hecho, el Villarreal no gana en Alemania desde hace 15 años. La pasada temporada dejó además dos precedentes especialmente duros en sus visitas a territorio alemán, con una derrota por 4-0 ante el propio Borussia Dortmund y otra por 3-0 frente al Bayer Leverkusen.

El conjunto castellonense, dirigido esta temporada por Iñigo Pérez, tratará de cambiar esa dinámica en el Westfalenstadion, nombre tradicional del recinto conocido por motivos de patrocinio como Signal Iduna Park, aunque en las competiciones de la UEFA se le denomina BVB Stadion Dortmund. El encargado de dirigir el encuentro será el árbitro italiano Simone Sozza, en un duelo que supondrá para ambos equipos el primer paso en una nueva edición de la máxima competición continental.