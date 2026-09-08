La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 17 entre Dos Hermanas y Sevilla

La 17ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este miércoles 9 de septiembre, transcurre entre Dos Hermanas y Sevilla, de 185 kilómetros y catalogada como llana. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte, La 2 y RTVE Play a partir de las 14:50 horas.

El corredor español Enric Mas (Movistar) defiende el maillot rojo de líder de La Vuelta 206 con 2 minutos y 6 segundos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon) y 2 minutos y 10 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull).

Etapa 17 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido La etapa más llana de esta edición de La Vuelta a España vivirá otra llegada a una de las ciudad más turísticas de España. Tras la llegada de la etapa 15 a Córdoba, otra vez una ruta con mucho que ver en lo paisajístico aunque, en principio, la carrera se decidirá en las bellas calles de la ciudad de Sevilla en una volata. lavuelta.es Será la primera vez que una etapa de La Vuelta a España salga de Dos Hermanas, una ciudad de 140.000 habitantes que se une a la fiebre por el ciclismo. Por el contrario, esta será la 16ª llegada a Sevilla, con la última ocasión siendo en 2024 y la contrarreloj inaugural de 2010 como momento culmen en las calles de la ciudad hispalense.

Claves de la etapa 17 de La Vuelta 2026 Sin dificultades montañosas, y con poco más de 1.000 metros de desnivel positivo en los 185 kilómetros de carrera, hay pocas opciones para que no hay una llegada masiva del pelotón. El director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín, comenta lo siguiente: "La etapa más llana de esta edición. Una fuga de salida debería marcar una jornada que no debería tener muchas dificultades para que los equipos de los velocistas controlen la carrera y garanticen un sprint en las calles de Sevilla.".