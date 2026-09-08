Vivas se reúne en Bruselas con los responsables comunitarios para trasladarles la "difícil situación" que sufre Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), se encuentra este martes en Bruselas donde mantendrá varios encuentros con los responsables comunitarios para trasladarles la "difícil situación" que atraviesa la ciudad autónoma como frontera sur de Europa tras la entrada de miles de personas desde Marruecos el 30 y 31 de julio.

La visita de Vivas a la sede de la Unión Europea coincide con la del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que tiene previsto verse este miércoles con el comisario de Interior, Magnus Brunner, y con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, el mismo día en que los responsables comunitarios recibirán al presidente de Ceuta.

Precisamente, por este motivo, al encontrarse los dos en la sede del Ejecutivo comunitario este martes, Albares ha pedido verse con Vivas, según han asegurado fuentes de Exteriores.

Bruselas sigue evaluando la petición del Gobierno de reforzar el apoyo de Frontex y recibir fondos de emergencia tras la entrada irregular de miles de migrantes desde Marruecos el 30 y 31 de julio.

Vivas, que tiene previsto seguir una intensa agenda institucional en Bruselas con reuniones al más alto nivel en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, va a trasladar a los responsables comunitarios la situación que atraviesa Ceuta como frontera sur de Europa y las prioridades que, a juicio del Ejecutivo ceutí, resultan imprescindibles para recuperar cuanto antes la normalidad.

A las 11:30 horas, con una rueda de prensa que Vivas ofrecerá en el Parlamento Europeo, junto a la eurodiputada y secretaria general del Grupo PPE, y Manfred Weber, presidente del Grupo PPE. Después, a las 12:30 horas, el presidente participará en una fotografía con Manfred Weber y jóvenes del EPP en el hemiciclo del Parlamento Europeo.