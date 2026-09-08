El Gobierno desclasifica los informes del 1 de julio al 1 de agosto sobre la entrada masiva en Ceuta

El Consejo de Ministros desclasificará en su reunión de este martes los informes de los servicios de inteligencia realizados entre el 1 de julio y el 1 de agosto sobre la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio, tanto los de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que ya se han conocido públicamente, como los del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El contenido completo se hará público este miércoles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ante el Congreso esta desclasificación la semana pasada en el Congreso. Reiteró la tesis que ha liderado el ministerio del Interior desde el inicio de la crisis, que no hubo ningún aviso de los servicios policiales ni de inteligencia sobre una entrada masiva el 31 de julio. "Ningún servicio de inteligencia anticipó el cruce masivo", dijo textualmente el jefe del Ejecutivo. Tampoco apuntó directamente a una responsabilidad de Marruecos en lo ocurrido, aunque avanzó que el Gobierno "actuará con contundencia" si se demuestra esa relación.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga ya los hechos. La jueza María Tardón cree que la entrada masiva pudo ser un "ataque grave contra la integridad territorial" del país. A ella iban dirigidos los dos informes policiales conocidos. El de la Policía Nacional, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos la planificación y ejecución del movimiento de miles de personas hacia Ceuta. El Gobierno ha anunciado que se personará en la causa.

A la espera de conocer el contenido de los documentos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que no espera nada de los informes y que cree que se van a presentar "recortados", según ha afirmado en una entrevista en Antena 3. "Me fío más de la instrucción de la Audiencia Nacional, de la investigación del delito contra la integridad territorial del país que del Gobierno", ha afirmado.

Tampoco espera "absolutamente nada" Vox. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado al Gobierno de haber dado "órdenes" desde el Ministerio del Interior a los cuerpos policiales para “omitir en los informes toda referencia” a Marruecos. El objetivo de dar a conocer estos documentos es "construir una cortina de humo para desviar la atención" de la instrucción de la Audiencia Nacional. "Hay que ser muy ingenuo para creer que el Gobierno va a desclasificar unos documentos que le inculpan", ha añadido Millán.