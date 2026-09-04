La Guardia Civil entrega a la juez de la Audiencia Nacional el documento sobre los avisos en la crisis de Ceuta

La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón el documento que había pedido sobre si hubo "alguna información en los días previos que hubiese podido alertar" de la entrada irregular masiva en Ceuta de miles de personas desde Marruecos el 30 y 31 de julio, según ha podido saber RTVE.

Se trata de un oficio de tres páginas, que ha sido elaborado por la UCE-3, sección de Información encargada de investigar asuntos relativos a la seguridad nacional y que está firmado por el general jefe de Información de la Guardia Civil, Luis Peláez Piñeiro.

“La Guardia Civil entrega a la jueza que investiga la entrada masiva de personas en Ceuta su informe sobre aquellas dos jornadas



▪️La jueza ha preguntado por el dispositivo desplegado o detalles de las operaciones de rescate



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El documento responde a preguntas muy concretas como, por ejemplo, el número de fallecidos confirmados por el Instituto Armado, 82 según el oficio, en el que se matiza que han hallado nuevos cuerpos, pero que se desconoce todavía si proceden de la entrada masiva del 30 de julio.

En su providencia, la magistrada solicitaba a la Jefatura de Información del Instituto Armado que informara sobre el "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio", en particular en lo relativo a las "operaciones de rescate de las personas" localizadas en aguas españolas y sus circunstancias personales "conocidas".

En el caso de las personas fallecidas, la magistrada quería saber si constaba "la causa y la data de la muerte", mientras que en lo relativo a los "supervivientes", reclamaba conocer "su identidad y datos de localización" que los agentes hayan podido recabar.