El Gobierno y el PSOE dudan de la imparcialidad de la jueza que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

El Gobierno y el PSOE han puesto en duda la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y que ha destacado la "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos.

"Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha asegurado el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en declaraciones a la Cadena Ser, donde ha añadido que no hay evidencias de que esta entrada masiva haya sido una operación del gobierno marroquí.

Puente se ha pronunciado así después de que este lunes, la jueza Tardón haya declarado competente a la Audiencia Nacional para investigar los delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal, siguiendo el criterio de la Fiscalía, en la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.

Además, Puente ha recordado que es una jueza "que viene del mundo político", en referencia a que integró las listas del PP para el Ayuntamiento de Madrid en 1999 con José María Álvarez del Manzano, y llegó a ser tercera teniente de alcalde. Para el ministro, es "bastante extraño" que la jueza pidiera al equipo investigador de la Policía Nacional no transmitir a los mandos policiales las conclusiones del informe sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ya que son "cuestiones relativas a la seguridad nacional".

"De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar", ha sostenido. También ha criticado que el informe policial se diera a conocer públicamente "a través de un medio de comunicación muy conocido por su sesgo derechista".

El PSOE también cuestiona la imparcialidad También desde el PSOE han puesto en tela de juicio la imparcialidad de la magistrada. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, se ha pronunciado en los mismos términos que Puente. “ENTREVISTA | @montseminguez, portavoz del PSOE



🗣️"Creo en la separación de poderes pero en este país están dándose unos casos 'curiosos' [...] Esta jueza (María Tardón) tiene el pasado que tiene y empieza un poco regulín"



▶️ https://t.co/HABQgJI4Va pic.twitter.com/Jn0N5WWhyz“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 8, 2026 "Creo en la separación de poderes pero en este país están dándose unos casos curiosos. Es evidente que esta jueza tiene el pasado que tiene, y bueno, será intachable en su profesisón, y así lo espero, (...), pero empieza un poco regulín, porque si pide un informe que no se pasa al Gobierno, y ese informe lo pasa a un medio que tiene tufo de derechas para mí ya empieza un poco regulín", ha sostenido Mínguez, en alusión al informe de los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que adelantó la semana pasada El Español. Asimismo ha deslizado que los casos judiciales que afectan al PP y los que afectan al PSOE llevan diferentes ritmos, siendo más rápidos en su investigación los que tienen que ver con socialistas.