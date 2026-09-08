El Gobierno y el PSOE dudan de la imparcialidad de la jueza que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta
- Recuerdan que la magistrada formó parte de las listas del PP al Ayuntamiento de Madrid
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El Gobierno y el PSOE han puesto en duda la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y que ha destacado la "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos.
"Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha asegurado el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en declaraciones a la Cadena Ser, donde ha añadido que no hay evidencias de que esta entrada masiva haya sido una operación del gobierno marroquí.
Puente se ha pronunciado así después de que este lunes, la jueza Tardón haya declarado competente a la Audiencia Nacional para investigar los delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal, siguiendo el criterio de la Fiscalía, en la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.
Además, Puente ha recordado que es una jueza "que viene del mundo político", en referencia a que integró las listas del PP para el Ayuntamiento de Madrid en 1999 con José María Álvarez del Manzano, y llegó a ser tercera teniente de alcalde. Para el ministro, es "bastante extraño" que la jueza pidiera al equipo investigador de la Policía Nacional no transmitir a los mandos policiales las conclusiones del informe sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ya que son "cuestiones relativas a la seguridad nacional".
"De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar", ha sostenido. También ha criticado que el informe policial se diera a conocer públicamente "a través de un medio de comunicación muy conocido por su sesgo derechista".
El PSOE también cuestiona la imparcialidad
También desde el PSOE han puesto en tela de juicio la imparcialidad de la magistrada. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, se ha pronunciado en los mismos términos que Puente.
“ENTREVISTA | @montseminguez, portavoz del PSOE— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 8, 2026
🗣️"Creo en la separación de poderes pero en este país están dándose unos casos 'curiosos' [...] Esta jueza (María Tardón) tiene el pasado que tiene y empieza un poco regulín"
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"Creo en la separación de poderes pero en este país están dándose unos casos curiosos. Es evidente que esta jueza tiene el pasado que tiene, y bueno, será intachable en su profesisón, y así lo espero, (...), pero empieza un poco regulín, porque si pide un informe que no se pasa al Gobierno, y ese informe lo pasa a un medio que tiene tufo de derechas para mí ya empieza un poco regulín", ha sostenido Mínguez, en alusión al informe de los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que adelantó la semana pasada El Español.
Asimismo ha deslizado que los casos judiciales que afectan al PP y los que afectan al PSOE llevan diferentes ritmos, siendo más rápidos en su investigación los que tienen que ver con socialistas.
La oposición afea las críticas a Tardón
Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes en declaraciones a Antena 3 que se fía "más de los informes de la investigación de la Audiencia Nacional" sobre lo sucedido en Ceuta y la posible responsabilidad de Marruecos que de la "desclasificación de los informes" que va a realizar este mismo martes el Gobierno.
En declaraciones a los medios en Ponferrada (León), también la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reprochado a Puente que "ataque a jueces y periodistas".
Asimismo la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha lanzado reproches a Puente por sus declaraciones: "Lo que tiene que hacer el ministro es callarse. Son declaraciones intolerables por parte de un ministro y si habla, que diga por qué no ha dado explicaciones y no ha asumido la responsabilidad de llevar 47 muertos a la espalda, los de Adamuz", ha señalado en rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces.
Para Millán, el interés del Gobierno "no es conocer la verdad, sino controlar el relato antes de que salga a la luz". También ha indicado que su partido no espera "nada" de la desclasificación de documentos sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. "¿Alguien se cree que van a desclasificar algo que pone en duda la actuación? Hay que ser ingenuo para pensar que el Gobierno va a desclasificar algo que le inculpe. No esperamos nada", ha zanjado.
Pero no solo ha habido críticas a las declaraciones de Puente desde PP y Vox, también de Podemos. Para su secretaria general, Ione Belarra, "lo preocupante es que solo critique a los jueces cuando le golpean a ellos con buenas o malas razones". "Cuando se lo hacían a otros, miraban para otro lado. Un partido que cuando había que ponerse del lado de la democracia, miraba para otro lado tiene poca credibilidad", ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces.
Y en cuanto a la desclasificación, Belarra se ha mostrado convencida de que "nada de lo que haga este Gobierno contribuye a arrojar luz". En su opinión, "no reconocer lo evidente demuestra que muchos interés en conocer la verdad, no hay".