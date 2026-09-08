El Gobierno se personará en la causa de la Audiencia Nacional sobre Ceuta como perjudicado

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado en una entrevista en La Noche en 24 Horas que el Gobierno español se va a personar en la causa abierta por la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva en Ceuta "como perjudicado".

"El Gobierno de España se va a personar en esta causa como perjudicado [...] Vamos a defender que en esa personación podamos tener toda la información y defender que si finalmente esas investigaciones culminan que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, allí estaremos nosotros", ha dicho el ministro.

La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón va a asumir la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, después de declarar competente a dicho tribunal para investigar los delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal, siguiendo el criterio de la Fiscalía.

Al ser preguntado sobre si personarse como "perjudicado" significa hacerlo contra Marruecos, Torres ha respondido que "se ha abierto un proceso judicial en el que se ha analizar todo lo ocurrido también por parte del país vecino y ahí estaremos".