El Gobierno se personará en la causa de la Audiencia Nacional sobre Ceuta como perjudicado
- La Audiencia Nacional investigará la entrada masiva en Ceuta al ser un "ataque grave contra la integridad territorial"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado en una entrevista en La Noche en 24 Horas que el Gobierno español se va a personar en la causa abierta por la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva en Ceuta "como perjudicado".
"El Gobierno de España se va a personar en esta causa como perjudicado [...] Vamos a defender que en esa personación podamos tener toda la información y defender que si finalmente esas investigaciones culminan que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, allí estaremos nosotros", ha dicho el ministro.
La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón va a asumir la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, después de declarar competente a dicho tribunal para investigar los delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal, siguiendo el criterio de la Fiscalía.
Al ser preguntado sobre si personarse como "perjudicado" significa hacerlo contra Marruecos, Torres ha respondido que "se ha abierto un proceso judicial en el que se ha analizar todo lo ocurrido también por parte del país vecino y ahí estaremos".
Ataque a la integridad territorial de España
En un auto al que ha tenido acceso RTVE la jueza señala que la Audiencia Nacional es competente para investigar "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".
Tardón abrió diligencias previas sobre lo ocurrido en Ceuta tras una denuncia de la organización Iustitia Europa y tenía que resolver sobre su competencia, para lo que había pedido opinión a la Fiscalía.
La Fiscalía se mostró partidaria de que Tardón asumiera la causa al entender que "los efectos más relevantes" de lo sucedido en la ciudad autónoma "se produjeron en territorio español" y que la Audiencia Nacional está capacitada para "afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".
La investigación se basa en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que indica que la entrada masiva de inmigrantes fue "coordinada", con flujos migratorios como cobertura de 'guerra híbrida'.