El tiempo el miércoles 9 de septiembre en España: descenso acusado de las temperaturas y fuertes tormentas
- Se esperan bajadas de entre seis y diez grados
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Breve respiro en uno de los veranos más cálidos. Este miércoles se espera una situación de inestabilidad generalizada en la península y Baleares. Los termómetros bajan y se esperan tormentas fuertes o muy fuertes con granizo y fuertes rachas de viento en Baleares, sureste peninsular y con acumulados importantes en Cataluña.
El cambio se produce debido al paso de un frente, que deja tormentas muy fuertes en Cataluña con acumulados importantes que persistirán durante las horas centrales. En este sentido, Protección Civil ha enviado un ES-ALERT para limitar la movilidad y actividades en Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat y Vallès Occidental.
En estas cinco comarcas también se suspende la actividad sanitaria no urgente y la de centros de acogida diurna para ancianos y personas con discapacidad mental.
El martes ya se notó el paso de este fenómeno meteorológico en la zona de La Garrotxa, donde hubo mucha actividad eléctrica, según Meteocat.
También habrá lluvias importantes en Baleares, sureste peninsular y, en menor medida, por el sur del Sistema Ibérico y puntos de Castilla-La Mancha y este de Andalucía, acompañadas de rachas de viento.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta por lluvias en siete comunidades: naranja en Baleares, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana, donde además cuentan con avisos por tormentas y fuertes vientos; y amarilla en Andalucía y Cantabria. En el resto de la península se esperan cielos poco nubosos en el oeste e intervalos de nubes medias en el este y sur.
Bajada importante de mínimas en los sistemas montañosos
Las temperaturas máximas descienden de forma generalizada en la mayor parte del territorio, con bajadas de más de seis grados e incluso diez en amplias zonas del nordeste peninsular, con aumentos en los litorales de Alborán y del sureste y en el oeste de Galicia.
Las mínimas también bajan, notablemente en el Sistema Ibérico y Pirineos, y de forma menos acusada en el resto. Predominan el viento flojo o moderado en casi toda la Península, con probables rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro y de tramontana en el Ampurdán y Baleares. En Canarias, se prevén cielos con nubes bajas en la vertiente norte y despejados en el resto con calima y viento alisio.
España ha vivido en 2026 el verano más cálido desde que hay registros, con una temperatura media de 26 ºC que se sitúa 2,5 grados por encima de lo normal respecto al periodo de referencia 1991-2020.
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