El tiempo el miércoles 9 de septiembre en España: descenso acusado de las temperaturas y fuertes tormentas

Breve respiro en uno de los veranos más cálidos. Este miércoles se espera una situación de inestabilidad generalizada en la península y Baleares. Los termómetros bajan y se esperan tormentas fuertes o muy fuertes con granizo y fuertes rachas de viento en Baleares, sureste peninsular y con acumulados importantes en Cataluña.

El cambio se produce debido al paso de un frente, que deja tormentas muy fuertes en Cataluña con acumulados importantes que persistirán durante las horas centrales. En este sentido, Protección Civil ha enviado un ES-ALERT para limitar la movilidad y actividades en Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat y Vallès Occidental.

En estas cinco comarcas también se suspende la actividad sanitaria no urgente y la de centros de acogida diurna para ancianos y personas con discapacidad mental.

El martes ya se notó el paso de este fenómeno meteorológico en la zona de La Garrotxa, donde hubo mucha actividad eléctrica, según Meteocat.

También habrá lluvias importantes en Baleares, sureste peninsular y, en menor medida, por el sur del Sistema Ibérico y puntos de Castilla-La Mancha y este de Andalucía, acompañadas de rachas de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta por lluvias en siete comunidades: naranja en Baleares, Cataluña, Murcia y Comunitat Valenciana, donde además cuentan con avisos por tormentas y fuertes vientos; y amarilla en Andalucía y Cantabria. En el resto de la península se esperan cielos poco nubosos en el oeste e intervalos de nubes medias en el este y sur.