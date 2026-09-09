Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: El Gobierno hará públicos 40 documentos sobre la crisis migratoria de Ceuta
- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a la primera sesión de control del Congreso del curso político
El Gobierno desclasificará este miércoles unos 40 documentos, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis migratoria, humanitaria, política y social que vive Ceuta desde finales de julio por la entrada masiva e ilegal de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta, además, a la primera sesión de control del Congreso del último curso político antes de las elecciones generales con las preguntas de los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal (Vox), con el trasfondo de la difusión de esos informes del CNI y la agenda judicial que afecta al PSOE y al Gobierno.
En directo, última hora de la crisis en Ceuta
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REPORTAJE: Chabolas, mezquitas improvisadas y barberías sobre la arena: la playa del Trampolín, de oasis familiar a ciudad de migrantes
Un hombre cuece huevos y patatas. Otro reza sobre una alfombra en el pequeño hueco que dejan los bártulos que le rodean y, a solo unos metros, otro lo hace mucho más cómodo en una mezquita improvisada delimitada por botellas de plástico. Algunas sombrillas, colchones y sillas destartaladas. Tendedores encajados en la arena. Y muchas chabolas hechas con cañas, plásticos y lonas. "¡Un euro, un euro!", gritan más allá unos chicos que venden pan, galletas, leche o latas de conserva entre otra multitud de improvisados tenderos de casi cualquier cosa.
Así es, ahora, la playa del Trampolín de Ceuta. Hasta hace un mes, una tranquila cala de 140 metros de longitud frecuentada por familias de los barrios cercanos y, ahora, una suerte de pequeña ciudad para cientos y cientos de los migrantes irregulares que llegaron a nado a la ciudad a finales de julio.
La imagen es impresionante. Son tantos y es tal el movimiento de los que van y vienen que es difícil calcular cuánta gente habita sobre esta arena. Un infinito mar de precarias e inestables viviendas conviven de forma paralela a la costa. Familias enteras y sobre todo muchos hombres jóvenes, la gran mayoría. Marroquíes, pero también un buen número de subsaharianos. Muchos de ellos han instalado pequeños negocios de venta de comida, ropa o tabaco.
[LEE EL REPORTAJE COMPLETO, por Rodrigo García Melero]
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8:45
La crisis de Ceuta centrará la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso
El Congreso retoma este miércoles la actividad plenaria con un nuevo cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una sesión que estará marcada por la crisis de Ceuta.
Feijóo preguntará a Sánchez cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, lo hará sobre si está siendo chantajeado por Marruecos por la "información que disponen de su corrupción y la de su familia".
También tendrá que responder al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien, en la misma línea que Feijóo, se interesará por cómo "afronta lo que queda" en la recta final de legislatura.
La crisis de Ceuta por la llegada masiva de migrantes a finales de julio centrará varias de las preguntas e interpelaciones de la oposición a los ministros del Gobierno, a los que interrogarán sobre la gestión que han hecho desde sus respectivos departamentos. FUENTE: EFE
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8:20
Buenos días, arrancamos aquí la narración minuto a minuto de la actualidad relacionada con la crisis migratoria, humanitaria y política por la entrada masiva de migrantes a Ceuta, marcada este miércoles por la primera sesión de control al Gobierno y por la desclasificación de unos 40 documentos, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con esta entrada ilegal.