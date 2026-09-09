Ceuta hoy en directo, última hora de la crisis migratoria: El Gobierno hará públicos 40 documentos sobre la crisis migratoria de Ceuta

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REPORTAJE: Chabolas, mezquitas improvisadas y barberías sobre la arena: la playa del Trampolín, de oasis familiar a ciudad de migrantes

Un hombre cuece huevos y patatas. Otro reza sobre una alfombra en el pequeño hueco que dejan los bártulos que le rodean y, a solo unos metros, otro lo hace mucho más cómodo en una mezquita improvisada delimitada por botellas de plástico. Algunas sombrillas, colchones y sillas destartaladas. Tendedores encajados en la arena. Y muchas chabolas hechas con cañas, plásticos y lonas. "¡Un euro, un euro!", gritan más allá unos chicos que venden pan, galletas, leche o latas de conserva entre otra multitud de improvisados tenderos de casi cualquier cosa.

Así es, ahora, la playa del Trampolín de Ceuta. Hasta hace un mes, una tranquila cala de 140 metros de longitud frecuentada por familias de los barrios cercanos y, ahora, una suerte de pequeña ciudad para cientos y cientos de los migrantes irregulares que llegaron a nado a la ciudad a finales de julio.

La imagen es impresionante. Son tantos y es tal el movimiento de los que van y vienen que es difícil calcular cuánta gente habita sobre esta arena. Un infinito mar de precarias e inestables viviendas conviven de forma paralela a la costa. Familias enteras y sobre todo muchos hombres jóvenes, la gran mayoría. Marroquíes, pero también un buen número de subsaharianos. Muchos de ellos han instalado pequeños negocios de venta de comida, ropa o tabaco.

[LEE EL REPORTAJE COMPLETO, por Rodrigo García Melero]