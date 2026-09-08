El rey se reunió el lunes con Robles y el Jefe del Estado Mayor para analizar la situación en Ceuta

Desde que los pasados 30 y 31 de julio se produjera la masiva entrada de inmigrantes irregulares a través de la frontera entre Ceuta y Marruecos, el rey Felipe VI se ha mantenido en permanente contacto con las autoridades españolas y ceutíes. Este martes hemos conocido que precisamente ayer el monarca se reunió con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para analizar la situación en la ciudad autónoma desde el punto de vista de la defensa.

A la cita, que se celebró en el Palacio de la Zarzuela, asistieron también el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; el jefe del Mando de Operaciones, teniente general José Antonio Agüero; el jefe del Mando Operativo Terrestre, teniente general Julio Salom; y el comandante general de Ceuta, general de división Luis Jesús Fernández Herrero.

“🔴El rey Felipe VI se reunió ayer con la ministra de Defensa, el Jefe del Estado Mayor y otros mandos, para analizar la situación en Ceuta desde el punto de vista de la defensa



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Aunque el Gobierno ha confirmado que Felipe VI visitará la ciudad autónoma, todavía se desconoce la fecha de esta visita. El Ejecutivo aseguró que se producirá cuando se den las condiciones adecuadas ya que "hay motivos para ello". Lo anticipó el presidente del Gobierno en una entrevista radiofónica que levantó la polémica, ya que Sánchez recordó que han pasado 20 años desde que el jefe del Estado ha visitado Ceuta.

Esta puntualización recibió una fuerte crítica de la oposición, que acusó al Gobierno de "manosear" la figura del monarca y que el Ejecutivo insistió, no fue un reproche, sino que "constata una realidad" mantenida durante dos décadas con Gobiernos de distinto signo político.

Esa misma tarde, el presidente y Felipe VI celebraban su tradicional despacho de verano en el palacio de la Almudaina. Una cita que desde el Gobierno enmarcaron en la normalidad, ya que estaba previamente agendada.

Desde que accedió al trono, Felipe VI no ha viajado a ninguna de las dos ciudades autónomas españolas. El rey emérito, Juan Carlos I, sólo se desplazó a Ceuta y a Melilla en una ocasión durante su reinado, concretamente en 2007.