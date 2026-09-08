El arzobispo de Oviedo, en la misa de Covadonga sobre Ceuta: "Es una auténtica avalancha que compromete la soberanía"

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha reclamado este martes, durante la homilía pronunciada con motivo de la festividad de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, el establecimiento de "medidas sensatas, no populistas ni demagógicas" ante la inmigración y ha alertado sobre la situación vivida en Ceuta, que ha vinculado a la "fragilidad" de las fronteras y a riesgos geopolíticos. Ha añadido que "no parece tratarse de un flujo migratorio sin más" y ha concluido que el episodio de la entrada masiva ilegal a Ceuta desde Marruecos de finales de julio se trata de "una auténtica avalancha que compromete nuestra soberanía".

Ha advertido de que debe abordarse en función de las posibilidades reales de acogida, integración laboral, educativa y sanitaria "y descartando a cuantos se cuelan con intenciones perversas de toda calaña inconfesables".

"No son simplemente 'moros en la costa' con otros turbantes que ahora nos turban, sino que esos jóvenes ocupantes son igualmente víctimas de estrategias amañadas", ha indicado Sanz Montes, que ha añadido que "a los países de procedencia les sale a cuenta esa tremenda estampida, como se ha demostrado en este caso, con sus chantajes con secretos bien guardados, y los cuantiosos recursos que ingresan de instituciones de España y de la Unión Europea, en vez de afrontar sus problemas que deben solucionar en sus lares".