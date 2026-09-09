Funeral del rey Harald V de Noruega, en directo hoy en vídeo: miles de ciudadanos despiden a su monarca

Noruega se prepara para el último adiós al rey Harald V con un cortejo fúnebre que saldrá del Palacio Real de Oslo a las 12:00 hasta la Catedral de Oslo, donde se celebrará un funeral de Estado. Durante el recorrido, la familia real acompañará a Harald V junto a otros monarcas —entre ellos Felipe VI y Letizia—, jefes de Estado y primeros ministros. El recorrido contará con la presencia de 1.900 militares a cada lado, flanqueando el féretro a su paso.

Se ha desplegado una amplia presencia policial, ante la cantidad de gente que se espera que acuda al acto, de alrededor de 3.000 efectivos y 3.500 militares, incluidos unos 600 miembros de la Guardia Nacional.

En estos días, más de 46.000 personas han visitado la capilla ardiente, ante largas colas, para despedirse por última vez de su monarca. La ciudad ya se ha preparado para el funeral de Estado, decorando las calles con columnas con el monograma real de Harald V. En las vitrinas de tiendas y comercios se han colocado imágenes del difunto rey a modo de homenaje y en la Plaza Real los noruegos no han parado de dejar pequeños recuerdos, fotos, ramos de flores o dibujos de los más pequeños.

Harald V de Noruega fue el símbolo de una monarquía noruega moderna, que apostaba por la unidad del pueblo, el respeto a la diversidad y un rey que mostró su cariño al pueblo. El 28 de agosto falleció a los 89 años de edad —fue el monarca vivo de mayor edad— en el Hospital Nacional de Oslo tras un ingreso por una infección bacteriana en la sangre.

Su reinado duró más de 35 años, desde 1991, y fue una época de reformismo para la corona y de popularidad a su figura. Rompió la tradición al casarse con una "plebeya", pidió a su pueblo que se apoyara mutuamente cuando se produjeron los atentados de Oslo y Utøya en 2011 y no escondió sus lágrimas durante el oficio celebrado en la capital.

Mientras fue rey, la frase "la libertad es más fuerte que el miedo" marcó su mandato. La monarquía se volvió más igualitaria y transparente en cuanto a salud y finanzas. Apoyó al colectivo LGTBIQ+ y defendió la diversidad religiosa y cultural. La modernización y la transparencia llegaron a la Casa Real con la creación de una página web oficial y la publicación de las cuentas anuales.

Una serie de hitos que le granjearon los títulos de "abuelo" de Noruega y "rey del pueblo".

Su infancia y ascensión al trono Harald V nació el 21 de febrero de 1937 en Skaugum y fue el tercer hijo, y el único hombre, del rey Olav y la princesa Märtha de Suecia. Su nacimiento lo enmarcó como el primer príncipe nacido en Noruega en 567 años. También continuó la dinastía que llegó al país en 1905 cuando se separó de Suecia y puso a su abuelo, el danés Haakon VII, en el trono. En 1940, con la invasión alemana del 9 de abril, su madre huyó con él y sus hermanas a Suecia. Su padre y abuelo permanecieron en Noruega ofreciendo resistencia. El 7 de junio de 1945, volvieron al país. Durante nueve años tuvo una relación en secreto con Sonja Haraldsen, una joven sin relaciones o ascendencia aristocrática. Harald le advirtió a su padre que, si no se casaba con Sonja, no se casaría con ninguna otra mujer. Su hijo ha seguido sus pasos al casarse con Mette-Marit, que tampoco tiene lazos aristocráticos. Su padre acabó cediendo y este momento significó una apertura de la monarquía a la sociedad. Como marca la tradición noruega y como ha pasado con su hijo, Haakon VIII, el príncipe heredero se convierte en monarca el mismo día en que fallece su antecesor. Así, Harald V se convirtió en rey de Noruega el 17 de enero de 1991. Heredó el lema de su padre y abuelo: "Alt for Norge", "Todo por Noruega".