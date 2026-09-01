El rey Haakon VIII jura la Constitución ante el Parlamento de Noruega tras la muerte de Harald V

El rey Haakon VIII de Noruega ha prestado juramento este martes ante el Storting (el Parlamento noruego) como nuevo jefe de Estado tras el fallecimiento el pasado viernes de su padre, el rey Harald V. Mientras tanto, la capilla ardiente con el féretro del monarca fallecido se ha abierto a la población en el Palacio Real y permanecerá allí hasta su funeral el próximo día 9 de septiembre. La reina Mette-Marit no ha acudido a la ceremonia por problemas de salud.

El nuevo monarca se ha comprometido ante los parlamentarios noruegos a gobernar "de conformidad con su Constitución y sus leyes" en una ceremonia que se celebró por última vez el 21 de enero de 1991. Entonces, fue Harald V quien juró la Carta Magna tras la muerte de su padre, Olav V.

Durante el acto, se ha guardado un minuto de silencio en honor a Harald V, considerado considerado como el "abuelo" de los noruegos tras más de tres décadas en el trono. El rey murió el pasado viernes a los 89 años, tras 11 días ingresado en el Hospital Nacional de Oslo.

La ausencia de la reina Mette-Marit Aunque su presencia estaba prevista hasta este mismo martes, la reina Mette-Marit de Noruega no ha acudido al acto por problemas de salud derivados del trasplante de pulmón al que se sometió en el mes de junio, según ha informado la Casa Real noruega. El fin de semana tampoco estuvo presente en las distintas ceremonias organizadas por la muerte de Harald V. "No es infrecuente que haya complicaciones después de un trasplante de pulmón. La reina ha tenido problemas en varios momentos desde la operación, también hoy. Debido a esto, estará en observación durante el día y, desgraciadamente, no podrá participar en el juramento en el Parlamento", afirma el comunicado, recogido por Efe. Será la princesa heredera Ingrid Alexandra la que acompañe a su padre durante el juramento, según especifica la nota. Su hermano, el príncipe Sverre Magnus, y la reina Sonia, madre de Haakon VIII, presenciarán el acto desde la tribuna del Parlamento. Haakon VIII, el príncipe que no quería reinar asciende al trono salpicado por los escándalos en su familia Susana Samhan

La "gran tarea" del nuevo rey Haakon VIII pronunció su primer discurso como rey el sábado y en él lamentó que el mundo "es más inseguro e impredecible" ahora que "lo que era durante gran parte del reinado" de su padre. El nuevo monarca, que llega al trono rodeado de los varios escándalos que salpican a su familia, asegura tener por delante "una gran tarea". "Con ayuda de Dios y con el apoyo del pueblo espero la gran tarea que hay por delante", dijo Haakon VIII, el cuarto rey del país nórdico desde su independencia de Suecia en 1905. El nuevo rey tiene el reto de mantener el legado que dejó su padre, quien se ganó el respeto de su pueblo a lo largo de más de 35 años en el trono. Sin embargo, la llegada al poder de Haakon VII está salpicada por el escándalo. Por un lado están los vínculos de su esposa con el depredador sexual Jeffrey Epstein, ya que el nombre de la ahora reina Mette-Marit aparece más de 1.000 veces en los últimos documentos desclasificados por EE.UU. sobre el caso. El hallazgo confirmó que el vínculo entre ambos fue más estrecho y prolongado de lo que ella había admitido hasta entonces. De hecho, el pasado junio la entonces princesa ofreció una disculpa pública a través de un comunicado en el que aseguró que el contenido de los mensajes desvelados no representaba "a la persona que ella quería ser". En aquel momento, fue su esposo quien compareció ante los medios para dar explicaciones y excusó a su esposa aludiendo a su delicado estado de salud. Por otro lado, está la condena por delitos sexuales contra el hijo de Mette-Marit, Marius Borg. En junio, un juzgado de Oslo le sentenció a cuatro años de cárcel al considerarle culpable de dos delitos de violación y maltrato a una de sus exnovias.