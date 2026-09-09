Las fuertes lluvias ponen en alerta a Cataluña, que suspende las clases y restringe la movilidad en cinco comarcas

Las fuertes lluvias y tormentas han puesto en alerta este miércoles ha Cataluña, que ha restringido la movilidad, ha suspendido clases y ha pedido aplicar el teletrabajo en cinco comarcas. Se trata de las regiones barcelonesas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf y Alt Penedès, así como la tarragonesa del Baix Penedès, cuyos vecinos han recibido un día antes un ES-Alert avisando de la previsión y las medidas.

Esta madrugada el agua ya ha caído con fuerza en en puntos del litoral de las comarcas del Garraf y Baix Llobregat, Barcelona, pero el subdirector de programas de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, ha alertado de que se "pueden reactivar a lo largo de la mañana". En una entrevista en '3Cat', ha asegurado que la previsión apunta a que se pueden provocar "daños localmente importantes", por lo que se deben mantener las medidas de precaución.

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha alertado, a su vez, de posibilidad de "intensidad torrencial" y de que las precipitaciones puedan estar acompañados de "fenómenos de tiempo violento".

En una rueda de prensa, la consellera de Interior, Núria Parlon, justificó el martes estas medidas restrictivas, que también incluyen suspender la actividad sanitaria no urgente y la de centros de acogida diurna para ancianos y personas con discapacidad mental.