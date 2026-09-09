Las fuertes lluvias ponen en alerta a Cataluña, que suspende las clases y restringe la movilidad en cinco comarcas
- Protección Civil ha mandado un ES-ALERT Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf Alt Penedès y Baix Penedès
- Las precipitaciones pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento fuerte
Las fuertes lluvias y tormentas han puesto en alerta este miércoles ha Cataluña, que ha restringido la movilidad, ha suspendido clases y ha pedido aplicar el teletrabajo en cinco comarcas. Se trata de las regiones barcelonesas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf y Alt Penedès, así como la tarragonesa del Baix Penedès, cuyos vecinos han recibido un día antes un ES-Alert avisando de la previsión y las medidas.
Esta madrugada el agua ya ha caído con fuerza en en puntos del litoral de las comarcas del Garraf y Baix Llobregat, Barcelona, pero el subdirector de programas de Protecció Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, ha alertado de que se "pueden reactivar a lo largo de la mañana". En una entrevista en '3Cat', ha asegurado que la previsión apunta a que se pueden provocar "daños localmente importantes", por lo que se deben mantener las medidas de precaución.
El Servicio Meteorológico de Cataluña ha alertado, a su vez, de posibilidad de "intensidad torrencial" y de que las precipitaciones puedan estar acompañados de "fenómenos de tiempo violento".
En una rueda de prensa, la consellera de Interior, Núria Parlon, justificó el martes estas medidas restrictivas, que también incluyen suspender la actividad sanitaria no urgente y la de centros de acogida diurna para ancianos y personas con discapacidad mental.
Alerta naranja también en cuatro comunidades
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activada la alerta naranja (riesgo alto) por lluvias y tormentas en la comunidad hasta más allá de la 13:00 horas. Las precipitaciones acumuladas pueden alcanzar los 100 mm en solo 3-4 horas, añade. Y en algunos casos, pueden llevar asociados granizo y rachas de viento muy fuertes asociadas. El episodio conlleva, asimismo, una bajada generalizada de las temperaturas, que descenderán entre cinco y diez grados en toda Cataluña.
El cambio de tiempo también se nota en el resto de España, un breve respiro tras el verano más caluroso desde que hay registros, con hasta cuatro intensas olas de calor. También habrá lluvias importantes en Baleares, sureste peninsular y, en menor medida, por el sur del Sistema Ibérico y puntos de Castilla-La Mancha y este de Andalucía, acompañadas de rachas de viento.
Además de Cataluña, la Aemet ha activado la alerta naranja por lluvias en otras cuatro comunidades: Andalucía, Islas Baleares, Murcia y la Comunitat Valenciana. La comunidad andaluza y murciana cuentan también con avisos por calor, mientras que Baleares y Aragón tienen alertas por fuertes vientos. En el resto de la península se esperan cielos poco nubosos en el oeste e intervalos de nubes medias en el este y sur.