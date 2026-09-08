No son migrantes llegando a través de túneles a Ceuta, son imágenes grabadas en Marruecos
- Deshumanización, bulos y legitimación de la violencia: así se ha extendido el odio en redes con la crisis en Ceuta
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Nos habéis consultado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo que circula en redes sociales que muestra a unos jóvenes saliendo de una alcantarilla en una carretera y lo difunden como si fueran migrantes "llegando" a Ceuta a través de "túneles". Es falso. Las imágenes se registran en el puerto de Beni Enzar, Marruecos.
"Invasores llegan a través de túneles a Ceuta", leemos en el texto sobreimpreso del vídeo de YouTube que nos habéis enviado. La grabación de 49 segundos acumula más de 4.000 'me gusta' y muestra a varios jóvenes saliendo de una alcantarilla que se encuentra en medio de una carretera. Otra publicación compartida más de 2.000 veces en X difunde las mismas imágenes el 6 de septiembre y afirma: "Marruecos tiene una infraestructura de túneles perfectamente organizados bajo los suelos de Ceuta. Esto no lo digo yo, el mismo Ministerio del Interior español lo reconoció el pasado mes de marzo. Ceuta, lleva mucho estando INVADIDA".
Las imágenes se graban en Marruecos
Este vídeo no muestra a migrantes "llegando" a Ceuta a través de "túneles", está grabado en Marruecos. En VerificaRTVE hemos geolocalizado la grabación en el interior del puerto de Beni Enzar, también conocido como puerto de Nador, en Marruecos (35.26685401290763, -2.9248410644179232), a 2 kilómetros de la frontera con Melilla. Vemos elementos coincidentes entre la localización y el vídeo: el bordillo rojo y blanco de las aceras, los colores gris y blanco del edificio y la ventana y las escaleras de la fachada. También la barrera de tráfico de hormigón que se encuentra encima de la alcantarilla. Puedes comprobarlo en la siguiente imagen.
El vídeo circula en redes sociales desde el 3 de septiembre. Con una búsqueda inversa de imagen hemos localizado una publicación de ese día que difunde una versión más larga de la misma grabación.
El vídeo no guarda relación con el descubrimiento de narcotúneles en El Tarajal
Algunos de los mensajes de redes que difunden este vídeo lo vinculan con los narcotúneles encontrados por la Policía Nacional en el interior de varias naves situadas en el polígono del Tarajal (Ceuta) en marzo. Sin embargo, como hemos señalado, las imágenes se geolocalizan en Marruecos, en el puerto de Beni Enzar, a más de 400 kilómetros de Ceuta.
En VerificaRTVE hemos desmentido varios contenidos descontextualizados que se relacionan falsamente con la entrada de migrantes en Ceuta. Te hemos explicado que estos vídeos no muestran actos vandálicos contra iglesias en Ceuta y que esta grabación pertenece a un creador de contenido en Francia, no es un migrante en Ceuta.
Fuentes
- Google Maps
- Google Earth
- Ministerio del Interior