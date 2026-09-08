No son migrantes llegando a través de túneles a Ceuta, son imágenes grabadas en Marruecos

Nos habéis consultado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo que circula en redes sociales que muestra a unos jóvenes saliendo de una alcantarilla en una carretera y lo difunden como si fueran migrantes "llegando" a Ceuta a través de "túneles". Es falso. Las imágenes se registran en el puerto de Beni Enzar, Marruecos.

"Invasores llegan a través de túneles a Ceuta", leemos en el texto sobreimpreso del vídeo de YouTube que nos habéis enviado. La grabación de 49 segundos acumula más de 4.000 'me gusta' y muestra a varios jóvenes saliendo de una alcantarilla que se encuentra en medio de una carretera. Otra publicación compartida más de 2.000 veces en X difunde las mismas imágenes el 6 de septiembre y afirma: "Marruecos tiene una infraestructura de túneles perfectamente organizados bajo los suelos de Ceuta. Esto no lo digo yo, el mismo Ministerio del Interior español lo reconoció el pasado mes de marzo. Ceuta, lleva mucho estando INVADIDA".