No es un robo en un centro comercial de Ceuta en la actualidad, es Londres en mayo
Nos habéis consultado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo que circula en redes sociales en el que aparecen unos jóvenes encapuchados asaltando una tienda y lo presentan como si fueran migrantes robando en un centro comercial en Ceuta. Es falso, la grabación se registra en una tienda de ropa en Londres, Reino Unido y circula en Internet desde mayo.
Una publicación de Facebook del 7 de agosto comparte la grabación de 32 segundos en la que observamos a unos jóvenes encapuchados y vestidos de negro coger varias prendas de ropa de una tienda y huir por unas escaleras mecánicas mientras suenan alarmas antirrobo. En el vídeo leemos el rótulo: "Centro comercial de Ceuta hoy".
No es Ceuta en la actualidad, es una tienda de Londres en mayo
Estas imágenes no se corresponden con la actual situación en la ciudad autónoma de Ceuta, es un vídeo antiguo en Londres que circula desde, al menos, el 17 de mayo. Mediante una búsqueda inversa, llegamos a varias publicaciones de medios británicos que publicaron la grabación para informar de un "hurto masivo" en la tienda de artículos de deporte ‘JD Sports’ por parte de "jóvenes con pasamontañas" (1 y 2).
La grabación se registra en una tienda de ‘JD Sports’ en Londres. The Telegraph ubica el robo en el establecimiento de la empresa de moda deportiva de Ilford High Road, en Londres (51.55942256066401, 0.07435105324504937). En el segundo nueve del vídeo puedes ver a una de las empleadas de la tienda tratando de atrapar a los ladrones y leemos en la espalda de su camiseta: "Team JD".
No hay una tienda de JD Sports en el único centro comercial de Ceuta. La empresa solo tiene una filial en Ceuta en la calle Real (35.887679122600325, -5.3078032126207075). Mientras que el único centro comercial de Ceuta se ubica en la avenida Teniente General Muslera (35.8938940768818, -5.329196614233546), donde no hay tiendas JD Sports.
Desde el comienzo de la crisis migratoria en Ceuta, en redes sociales han circulado contenidos que desinforman sobre lo sucedido en la ciudad autónoma. En VerificaRTVE hemos desmontado esta grabación de dos lanchas con migrantes llegando a Andalucía que presentaban como si fuera actual, pero es de 2023 o el mensaje que afirma falsamente que han "pillado" a RTVE grabando "posados" de menores migrantes en Ceuta.