No es un robo en un centro comercial de Ceuta en la actualidad, es Londres en mayo

Nos habéis consultado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo que circula en redes sociales en el que aparecen unos jóvenes encapuchados asaltando una tienda y lo presentan como si fueran migrantes robando en un centro comercial en Ceuta. Es falso, la grabación se registra en una tienda de ropa en Londres, Reino Unido y circula en Internet desde mayo.

Una publicación de Facebook del 7 de agosto comparte la grabación de 32 segundos en la que observamos a unos jóvenes encapuchados y vestidos de negro coger varias prendas de ropa de una tienda y huir por unas escaleras mecánicas mientras suenan alarmas antirrobo. En el vídeo leemos el rótulo: "Centro comercial de Ceuta hoy".