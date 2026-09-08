Empieza la Champions con la ilusión de los cinco equipos españoles rumbo a la final del Metropolitano

La Champions League 2026-2027 levanta el telón este martes con la ilusión de cinco equipos españoles y un destino especialmente sugerente: el estadio Metropolitano, escenario de la final en junio. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis afrontan una nueva aventura en la máxima competición continental donde el París Saint-Germain defiende su título de las dos últimas ediciones.

La primera jornada se disputará entre este martes y el jueves con 18 partidos y el Real Madrid-Inter aparece como uno de los grandes duelos del estreno en este primer día de competición, mientras que el Villarreal se estrenará en Dortmund y el Betis regresará a la Champions 21 años después en Lille. El miércoles, el Atlético visitará al Liverpool y el Barcelona recibirá al Feyenoord.

España comparte con Inglaterra el mayor número de representantes, con cinco equipos cada país de los 36 que se han clasificado para esta liguilla de ocho jornadas que se extenderá hasta finales de enero, en un formato que se repite ya por tercera temporada. A modo de recordatorio: los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos y los equipos que terminen entre el noveno y el 24º puesto tendrán que superar una eliminatoria intermedia (play-off).

Real Madrid y Barça, a recuperar el trono Después de dos años de fracasos, el Real Madrid ha recurrido a José Mourinho para conducir un proyecto que acaba de encontrar su primera curva en la competición local con la derrota ante el Betis. Y su estreno en esta Liga de Campeones no puede ser más exigente: el Inter visita el Santiago Bernabéu en el reencuentro además de Mou con el equipo donde el entrenador tuvo más éxito. Si el Madrid está obligado a hacerlo bien en la competición que le ha hecho grande con 15 Copas de Europa, su gran rival doméstico, el FC Barcelona, también. En su caso porque ya han pasado 11 años desde su último título y ya ha demostrado que el equipo tiene mucha calidad para pelear por todo. El conjunto azulgrana, liderado ya por Lamine Yamal, comienza en casa contra el Feyenoord de Gio Van Bronkhorst. Y el cuadro neerlandés llega algo más rodado que el azulgrana.

El Atlético, ante una edición especial Para el Atlético de Madrid, que ha tenido un comienzo irregular en la Liga española, esta Champions un estímulo añadido: la final se disputará en su propio estadio. El equipo de Diego Simeone vuelve a perseguir el título que tanto se le resiste, aunque todavía queda mucho para ese soñado partido del 5 de junio en el Metropolitano. Ahora, el camino empieza en Anfield ante el Liverpool, en un partido que reedita el enfrentamiento de la primera jornada de la pasada temporada. Aquel fue un partido tenso --donde el Cholo perdió los papeles-- en el que los rojiblancos empezaron mal con dos goles encajados, empataron y terminaron perdiendo 3-2. Marcos Llorente fue el jugador clave del Atlético en su duelo de hace un año ante el Liverpool de Gapko y compañía CLIVE MASON Clive Mason/Getty Images