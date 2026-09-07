Vuelve Mourinho en estado puro y carga contra el Ã¡rbitro del Betis: "Â¿Por quÃ© no repitiÃ³ el penalti? Â¿Por quÃ©?"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, había empezado esta temporada en su segunda etapa de blanco en tono comedido con los árbitros. Pero este lunes, en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Inter de Milán, ha aprovechado una pregunta para retroceder al partido de la reciente jornada de liga contra el Betis para protestar por el arbitraje. Ha vuelto Mourinho y ha vuelto el "¿Por qué?".

Todo ha llegado tras una pregunta de Antonio Muelas, de RNE, sobre lo que quiso decir el viernes tras la derrota ante el Betis cuando empleó el término 'naif' para hablar de algunos de sus jugadores. Mourinho ha respondido con una evasiva: "Lo verás mañana", por este martes ante el Inter.

Pero al ser repreguntado, ha aparecido el Mou de 2011: "Voy a escaparme de tu pregunta para responder de otro modo. Hemos perdido contra el Betis, porque no hemos traducido en goles la la producción ofensiva que el equipo ha tenido, 'okey'. Pero el penalti ¿por qué motivo no ha sido repetido? ¿No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido? Esta es una cuestión que a mí como entrenador del Real Madrid me gustaría que la gente responsable me pudiera responder", el primer 'por qué'.

Ha sido una larga reflexión de 'The Special One' en la que no ha querido infundir sospechas ni dudar de la honestidad del árbitro VAR del partido disputado el pasado viernes, pero no por ello ha dejado escapar la ocasión de criticarlo: "Prefiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que no se sabía el reglamento, pero si no se sabe el reglamento no puede estar en el VAR".

Luego ha arremetido contra el árbitro de campo, Alejandro Hérnandez, por mostrarle la amarilla a Vinicius por protestar, siendo capitán: "Me gustaría también saber por qué motivo, porque nos dicen siempre que el capitán tiene el derecho de, educadamente y sin ser de un modo agresivo, acercarse al árbitro para pedir algún tipo de explicación". Así ha sentenciado Mourinho, pidiendo disculpas posteriormente al periodista. En eso sí que ha cambiado respecto a la etapa anterior.

En lo deportivo, el técnico luso no ha querido dar pistas sobre las variantes tácticas con las que afrontará las tres bajas por sanción para este partido -Bernardo Silva, Eduardo Camavinga y Arda Güler- y ha asegurado que ha visto a sus jugadores "muertos en el vestuario en Sevilla", pero recuperados en los últimos entrenamientos preparatorios de este partido. También ha anticipado que Endrick podría jugar "cinco o diez minutos", después de regresar a la disciplina de grupo.

"Quiero ganar. Te podría decir quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder, quiero ganar", ha empezado la comparecencia Mou en Valdebebas. El portugués ha eludido comparar su etapa anterior en el Madrid y ha dicho que quiere ganar la Champions "obviamente", pero no por ser una espina clavada de las semifinales anteriores.

No obstante, sí que se ha acordado de esas semifinales al ser preguntado por sus recuerdos en el Santiago Bernabéu: "En el Bernabéu he ganado una Champions y perdido una semifinal de Champions por penaltis; he tenido el mejor recuerdo y el peor". El mejor fue la final de 2010 como entrenador del Inter de Milán, su rival de este martes.

En ese sentido, ha elogiado al entrenador rival, el rumano Cristian Chivu como "uno de los míos". "Habrá un abrazo antes del partido, un abrazo después y durante... veremos lo que pasa". Del club 'neroazzurro' ha elogiado la "estabilidad" que siempre tiene pese a cambiar de entrenador y lo ha puesto como objetivo para lograr por parte del Real Madrid, aunque matizando: "El Real Madrid siempre es el Real Madrid".