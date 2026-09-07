Kylian Mbappé: "Todo el equipo tiene que mejorar en la presión, no sólo Vinicius y yo"

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé ha asegurado este lunes en rueda de prensa que este año se ve con posibilidades de ganar el Balón de Oro, saliendo al paso de los elogios de su entrenador, José Mourinho, días atrás. En sala de prensa en Valdebebas, en la comparecencia oficial previa al partido de Champions contra el Inter de Milán de este martes, la Bota de Oro del pasado Mundial ha salido retador ante la prensa: "Todo el equipo tiene que mejorar en la presión, no sólo Vinicius y yo".

"Es una opinión más, no puedo controlar todo lo que se dice", ha respondido al ser preguntado por primera vez por el brasileño. Después de la primera pregunta ya protocolaria a la televisión oficial del club, el francés ha tenido que lidiar con la primera embestida sobre si son compatibles en el campo.

Y a continuación, se añade Jude Bellingham a la ecuación y si Mourinho tiene que sacar la mejor versión de los tres juntos: "Yo tengo una visión más amplia de cómo hacer para tener la mejor versión de los 11 jugadores que van a iniciar los partidos. No estoy en este tema de sacar tres jugadores fuera del colectivo. Sé que les gusta hacer eso a los periodistas también y es completamente normal, porque es lo que vende".

Mbappé tampoco se ha cortado cuando se le ha preguntado acerca de si Vinicius y él tienen que esforzarse más en la presión al rival: "¿Sólo Vinicius y yo? Claro que tenemos que mejorar y yo pienso que es completamente natural. Puedo hacer el tonto y decirte que yo meto más goles que los que mencionas -Dembélé y Raphinha-, pero quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que tengo que mejorar, pero no me gusta comparar. Es un debate sin fin. Todos los jugadores del Madrid tenemos que mejorar en este aspecto para ayudar la defensa y conceder menos ocasiones".

También sobre el PSG, pero en este caso sobre que ganaran la Champions tras su salida, ha dicho: "Es un análisis de fútbol. Yo no lo puedo cambiar. A mí me da un poco igual. Yo sé analizar el fútbol. Sé más que mucha gente sobre fútbol y estoy muy tranquilo. Esto son cosas que venden y hablar de mí vende mucho, sea positivo o negativo".