Sorteo de la Champions 2026 - 2027, en directo la selección de equipos y emparejamientos de la fase liga
- Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Betis y Villarreal, entre los 32 clubes participantes
- Sorteo de la Champions League 2026/27, minuto a minuto
Mónaco acoge el sorteo de la fase de liguilla de la temporda 2026/27 de la Champions League, donde cinco equipos españoles concen a sus rivales en la máxima competición continental en la que el PSG de Luis Enrique defiende título.
En directo, el sorteo de la Champions League 2026 - 2027
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18:08
La final este año se juega en el Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. El PSG por su parte se presenta como el campeón vigente por segundo año consecutivo.
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18:00
Ya son las 18:00 y ¡¡Arranca el Sorteo de la Champions!!
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13:38
Bienvenidos al sorteo de la fase de liguilla de la Champions League 2026 - 2027 que se celebra en el Foro Grimaldi de Mónaco, donde Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Betis y Villlarreal conocerán a sus rivales en la máxima competición del fútbol continental.
La previa
FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis conocen a los equipos a los que se medirán en la fase de liga única de 36 equipos donde los ocho primeros se clasfican de forma directa para los octavos de final, y los clasificados entre el noveno y el trigésimosegundo puesto, juegan la eliminatoria de playoff a doble partido para completar los octavos.
Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid forman parte del Bombo 1 junto a Bayern Múnich, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán y Arsenal mientras el Real Betis lo hará desde el Bombo 2 y el Villarreal desde el Bombo 3.
Cada equipo se asegura jugar un total de 8 partidos ante 8 rivales diferentes en esta liguilla, la mitad en casa y la mitad en campo contrario, y los rivales se dividen en cuatro bombo, disputando un partido contra un equipo de cada bombo en casa y otro fuera.
El nuevo formato, introducido hace dos temproadas, ofrece un mayor equilibrio competitivo entre todos los equipos, con la posibilidad de que cada uno de ellos se enfrente a rivales de un nivel competitivo similar a lo largo de la fase liga.
Como se ha podido comprobar en las dos pasadas ediciones, la emoción está asegurda hasta la última jornada. Ganar o perder el último partido de la fase liga puede marcar la diferencia entre que un equipo se clasifique directamente para octavos de final, que entre en los play-offs, o que quede eliminado del torneo de manera definitiva.