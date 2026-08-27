Sorteo de la Champions 2026 - 2027, en directo la selección de equipos y emparejamientos de la fase liga

Bienvenidos al sorteo de la fase de liguilla de la Champions League 2026 - 2027 que se celebra en el Foro Grimaldi de Mónaco, donde Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Betis y Villlarreal conocerán a sus rivales en la máxima competición del fútbol continental.

Ya son las 18:00 y ¡¡Arranca el Sorteo de la Champions!!

La final este año se juega en el Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. El PSG por su parte se presenta como el campeón vigente por segundo año consecutivo.

La previa

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis conocen a los equipos a los que se medirán en la fase de liga única de 36 equipos donde los ocho primeros se clasfican de forma directa para los octavos de final, y los clasificados entre el noveno y el trigésimosegundo puesto, juegan la eliminatoria de playoff a doble partido para completar los octavos.

Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid forman parte del Bombo 1 junto a Bayern Múnich, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán y Arsenal mientras el Real Betis lo hará desde el Bombo 2 y el Villarreal desde el Bombo 3.

Cada equipo se asegura jugar un total de 8 partidos ante 8 rivales diferentes en esta liguilla, la mitad en casa y la mitad en campo contrario, y los rivales se dividen en cuatro bombo, disputando un partido contra un equipo de cada bombo en casa y otro fuera.

El nuevo formato, introducido hace dos temproadas, ofrece un mayor equilibrio competitivo entre todos los equipos, con la posibilidad de que cada uno de ellos se enfrente a rivales de un nivel competitivo similar a lo largo de la fase liga.

Como se ha podido comprobar en las dos pasadas ediciones, la emoción está asegurda hasta la última jornada. Ganar o perder el último partido de la fase liga puede marcar la diferencia entre que un equipo se clasifique directamente para octavos de final, que entre en los play-offs, o que quede eliminado del torneo de manera definitiva.