La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 19 entre Velez-Málaga y Peñas Blancas

La 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este viernes 11 de septiembre, transcurre entre Vélez-Málaga y Peñas Blanca. Estepona., de 210 kilómetros y catalogada de ondulada con final en alto.. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte, La 1 y RTVE Play a partir de las 12:20 horas.

El ciclista español Enric Mas (Movistar) defiende 1 minuto y 37 segundos de ventaja como líder de la clasificación general con respecto a Primoz Roglic (Red Bull), y 3 minutos y 1 segundos con el austriaco Felix Gall (Decathlon), tercero en la general.

Etapa 19 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido Una etapa que tiene de todo. 205 kilómetros cuando quedan tan solo tres etapas de La Vuelta a España. Quizá no con demasiada dureza, pero un puerto como Peñas Blancas puede ser suficiente para mostrar la debilidad de los candidatos a la general. Antes, un camino tortuoso con los puertos de Las Abejas y y del Viento, de segunda categoría y coronados a 120 km y a 100 km de meta para seleccionar un escapada de nivel, con un terreno favorable hasta las faldas del puerto definitivo. Mapa y recorrido de la etapa 19 de La Vuelta 2026 LaVuelta No es la primera vez que La Vuelta sale de Vélez-Málaga, con un precedente previo. Peñas Blancas será final de etapa por tercera ocasión en La Vuelta, con la victoria de Richard Carapaz en 2022 como el último capaz de inscribir su nombre en esta meta.

Claves de la etapa 19 de La Vuelta 2026 Etapas a las que habitúa Javier Guillén en la Vuelta con un puerto para decidir todo. Los dos primeros puertos, a más de 100 kilómetros de la llegada, pondrá dureza a la carrera y seleccionará por delante a los candidatos a la victoria parcial. Sin embargo, los 4.190m de desnivel positivo dicen mucho de lo complicada que va a ser de gestionar para todos los ciclistas a estas alturas de carrera. El director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín, comenta lo siguiente: ''Etapa llana en su primera parte donde la Serranía de Ronda irá acumulando dureza en las piernas de los ciclistas antes de la ascensión final a Peñas Blancas. A estas alturas de la carrera, puede ser un buen día para la escapada.''