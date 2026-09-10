Australia - España, en directo hoy en vídeo: Mundial de Baloncesto Femenino 2026
- La selección española se juega el pase a las semifinales y el acceso a las medallas
- Sigue el Australia - España en directo, Copa Mundial FIBA, a las 20:45 horas en RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre Australia y España en el Mundial de Baloncesto Femenino 2026 desde Berlín. 'La Familia' se juega el pase a semifinales de la Copa Mundial FIBA y pelear por las medallas a partir de las 20:45 horas en Teledeporte y RTVE Play.
La selección española femenina de baloncesto afronta este jueves en el Uber Arena de Berlín su primer cruce a eliminación directa. El equipo dirigido por Miguel Méndez busca un billete para las semifinales del torneo continental frente a Australia, un rival histórico que llega condicionado por las secuelas físicas y el desgaste de su último compromiso. En semifinales espera ya Estados Unidos, después de arrollar a Hungría por 108-56 en el partido que ha abierto la ronda eliminatoria.
El conjunto español aseguró la primera posición del Grupo A y el acceso directo a los cuartos de final tras superar a Japón (59-79) con una destacada actuación de Iyana Martín. Ese resultado, sumado a la victoria de Alemania sobre Mali, permitió al bloque nacional evitar la ronda previa de octavos de final y disponer de dos jornadas completas de descanso.
España llega a esta cita con un balance de dos triunfos -frente a la anfitriona Alemania y la selección nipona- y una única derrota ante el combinado de Mali. La dirección de juego de Martín y la aportación interior de Awa Fam han sido dos de las referencias constantes en el esquema de Méndez durante la primera fase.
Australia, en cuartos del Mundial tras una ajustada victoria sobre Italia
Por su parte, Australia certificó su clasificación tras vencer a Italia por un estrecho 82-84 en octavos de final. El equipo oceánico llegó a disponer de una ventaja de 26 puntos en el tercer cuarto, pero terminó sufriendo ante la reacción italiana en los minutos finales. El desgaste de ese encuentro, sumado a la falta de descanso respecto a España, es su principal hándicap en el cruce. Además, la participación de la pívot Ezi Magbegor es duda por molestias en la rodilla sufridas durante el choque ante las italianas, una baja que se añadiría a la ya conocida de Alanna Smith por lesión muscular. Ante estas ausencias, la anotación de la base Isobel Borlase y el trabajo en el rebote de Steph Talbot sostienen el juego del cuadro dirigido por Sandy Brondello.
El choque reedita el enfrentamiento de semifinales de la Copa del Mundo 2018, donde el conjunto australiano se impuso al español. Para acceder a la lucha por los metales, la selección española necesitará controlar las pérdidas de balón y sostener el nivel de acierto en el tiro exterior frente a la superioridad física que caracteriza al plantel oceánico.