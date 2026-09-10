Australia - España, en directo hoy en vídeo: Mundial de Baloncesto Femenino 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre Australia y España en el Mundial de Baloncesto Femenino 2026 desde Berlín. 'La Familia' se juega el pase a semifinales de la Copa Mundial FIBA y pelear por las medallas a partir de las 20:45 horas en Teledeporte y RTVE Play.

La selección española femenina de baloncesto afronta este jueves en el Uber Arena de Berlín su primer cruce a eliminación directa. El equipo dirigido por Miguel Méndez busca un billete para las semifinales del torneo continental frente a Australia, un rival histórico que llega condicionado por las secuelas físicas y el desgaste de su último compromiso. En semifinales espera ya Estados Unidos, después de arrollar a Hungría por 108-56 en el partido que ha abierto la ronda eliminatoria.

El conjunto español aseguró la primera posición del Grupo A y el acceso directo a los cuartos de final tras superar a Japón (59-79) con una destacada actuación de Iyana Martín. Ese resultado, sumado a la victoria de Alemania sobre Mali, permitió al bloque nacional evitar la ronda previa de octavos de final y disponer de dos jornadas completas de descanso.

España llega a esta cita con un balance de dos triunfos -frente a la anfitriona Alemania y la selección nipona- y una única derrota ante el combinado de Mali. La dirección de juego de Martín y la aportación interior de Awa Fam han sido dos de las referencias constantes en el esquema de Méndez durante la primera fase.