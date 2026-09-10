La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 10 de septiembre con Victoria Luengo y Javier Bardem como invitados

El arranque de la tercera temporada de La Revuelta ha tenido absolutamente de todo: fallos técnicos solventados con desparpajo, invitados de última hora que han sorprendido a la audiencia y una actuación musical espectacular. Una primera semana que concluye hoy jueves 10 de septiembre a lo grande, con los actores Javier Bardem y Victoria Luengo como invitados de David Broncano, en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play. Además, recuerda que puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta en la plataforma digital gratuita de RTVE.

Bardem y Luengo, dos seres muy queridos El ser querido, la nueva película dirigida por Rodrigo Sorogoyen, escrita junto a Isabel Peña y protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, está arrasando desde su estreno en cines. Un drama paternofilial con el metacine como telón de fondo, que explora la difícil relación entre un director de éxito y su hija, una actriz a la que no le ha ido tan bien, al mismo tiempo que pone el foco sobre algunos de los aspectos más oscuros de la producción cinematográfica. Javier Bardem se estrena como invitado de La Revuelta, mientras que Vicky Luengo regresa después de tres años, haciendo su primera aparición en la etapa del programa en RTVE. Días de cine Días De Cine: El ser querido Ver ahora