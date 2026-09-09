Tanxugueiras combaten "el ruido del odio" a golpe de pandereta: ¡No te pierdas su actuación en 'La Revuelta'!
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Tanxugueiras se vieron envueltas recientemente en una agria polémica cuando un grupo de personas que se manifestaba en Palencia en apoyo a la situación de Ceuta comenzó “a gritar ¡fuera, fuera!, no sabemos si porque cantamos en gallego o para boicotear el concierto”. Un clima de tensión que las llevó a salir “bastante asustadas, al principio fue duro”, reconocían las artistas gallegas en La Revuelta, pero “hubo mucha gente muy respetuosa” que esperó y aguantó para poder disfrutar de su actuación: “Recibimos tanto amor por parte de los palentinos que no dudamos un segundo en salir”, porque “lo que más honra a los artistas es combatir todo con nuestra música”.
Unos días después, las Tanxugueiras, que lograron terminar su actuación, publicaron un vídeo en sus redes sociales para pedir una reflexión sobre “la violencia tanto verbal como física”, que “no lleva a ningún lado y es peligrosa”, lamentando que “el mundo se está poniendo bastante oscuro” y defendiendo que “la cultura, el respeto y la educación deben prevalecer” en una sociedad “civilizada y sana”. Y en su charla con David Broncano volvieron a subrayar la necesidad de “reflexionar” y apuntaron que, aunque “el odio hace mucho ruido, nos quedamos con lo positivo”.
El regalo de Tanxugueiras contra la IA
“Somos Tanxugueiras, tres pandereteiras de Galicia, amamos nuestra tierra y nuestra cultura”, se presentaban las gemelas Olaia y Sabela Maneiro y Aida Tarrío. Un elemento fundamental de esa cultura de su tierra es la pandereta, pero “las señoras tocaban muchas cosas más, lo que encontraban por casa”. Por ejemplo, una lata de pimentón como la que regalaron a Broncano, “tuneada en gallego, pero mal”, con todos los clichés que la inteligencia artificial ha atribuido a su región: “El mensaje principal es que la IA es una puta mierda”.
Tras cantarse a sí mismas el “Parabens”, el cumpleaños feliz en gallego, Tanxugueiras celebraron su décimo aniversario en la música interpretando junto a AdeLina, “las mejores pandereteiras de Galicia, después de nosotras”, en directo y a golpe de pandereta y lata de pimentón, "Canto de seitura de Fumaces e Xota e muiñeira de Mangüeiro" y "Mentres brille". ¡No te pierdas el despliegue de voz y percusión!