Tanxugueiras combaten "el ruido del odio" a golpe de pandereta: ¡No te pierdas su actuación en 'La Revuelta'!

Tanxugueiras se vieron envueltas recientemente en una agria polémica cuando un grupo de personas que se manifestaba en Palencia en apoyo a la situación de Ceuta comenzó “a gritar ¡fuera, fuera!, no sabemos si porque cantamos en gallego o para boicotear el concierto”. Un clima de tensión que las llevó a salir “bastante asustadas, al principio fue duro”, reconocían las artistas gallegas en La Revuelta, pero “hubo mucha gente muy respetuosa” que esperó y aguantó para poder disfrutar de su actuación: “Recibimos tanto amor por parte de los palentinos que no dudamos un segundo en salir”, porque “lo que más honra a los artistas es combatir todo con nuestra música”.

Unos días después, las Tanxugueiras, que lograron terminar su actuación, publicaron un vídeo en sus redes sociales para pedir una reflexión sobre “la violencia tanto verbal como física”, que “no lleva a ningún lado y es peligrosa”, lamentando que “el mundo se está poniendo bastante oscuro” y defendiendo que “la cultura, el respeto y la educación deben prevalecer” en una sociedad “civilizada y sana”. Y en su charla con David Broncano volvieron a subrayar la necesidad de “reflexionar” y apuntaron que, aunque “el odio hace mucho ruido, nos quedamos con lo positivo”.

La Revuelta La Revuelta | Tanxugueiras: "La IA es una mierda" Tanxugueiras presentan su disco 'O cuarto' en 'La Revuelta' y regalan a Broncano una lata de pimentón "tuneada" que demuestra los fallos de la inteligencia artificial Ver ahora