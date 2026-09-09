La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 9 de septiembre con Michelle Jenner y Tanxugueiras

Un día más, La Revuelta se sobrepuso este martes a todos los contratiempos posibles para completar un episodio de lo más surrealista y divertido. ¿Qué nuevas sorpresas deparará la jornada de hoy? Sigue el programa de David Broncano con Michelle Jenner y Tanxugueiras como invitadas, en directo y en abierto a partir de las 21:45 por La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y completamente gratis de todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta.

El teatro Albéniz será el escenario de las gamberradas y ocurrencias de Broncano y los suyos para esta temporada de La Revuelta, con casi 900 butacas disponibles cada día, en comparación con las apenas 300 del teatro Príncipe. Si quieres conseguir entradas gratuitas para acudir como público a la grabación, ya puedes apuntarte en la lista de espera para que el equipo contacte contigo. Aquí te explicamos todos los detalles.