La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 9 de septiembre con Michelle Jenner y Tanxugueiras
- La actriz presenta su nueva película y las artistas gallegas actúan en directo en La Revuelta
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Carmen Lomana y Borja Iglesias
Un día más, La Revuelta se sobrepuso este martes a todos los contratiempos posibles para completar un episodio de lo más surrealista y divertido. ¿Qué nuevas sorpresas deparará la jornada de hoy? Sigue el programa de David Broncano con Michelle Jenner y Tanxugueiras como invitadas, en directo y en abierto a partir de las 21:45 por La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y completamente gratis de todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta.
El teatro Albéniz será el escenario de las gamberradas y ocurrencias de Broncano y los suyos para esta temporada de La Revuelta, con casi 900 butacas disponibles cada día, en comparación con las apenas 300 del teatro Príncipe. Si quieres conseguir entradas gratuitas para acudir como público a la grabación, ya puedes apuntarte en la lista de espera para que el equipo contacte contigo. Aquí te explicamos todos los detalles.
Uno de los días más accidentados de 'La Revuelta'
La Revuelta volvió a salir adelante contra viento y marea, improvisando en medio del caos. No solo hubo que buscar a una invitada de ultimísima hora, también hubo problemas técnicos que David Broncano y el equipo capearon con el desparpajo y el sentido del humor habitual. Carmen Lomana acudió como sustituta de emergencia para ser entrevistada por primera vez en el programa ante la ausencia – al menos, física – del futbolista Borja Iglesias, que no pudo asistir al teatro por los problemas de lesiones que arrastra, pero tuvo la deferencia de conectar con Broncano desde su casa. Por si fuera poco, en plena grabación de la entrevista con Lomana, un fallo en las cámaras dejó congelada la imagen, pero el presentador continuó con la charla, ya que los micrófonos sí seguían registrando sus voces.
A lo largo de su primer encuentro con Broncano, Carmen Lomana insistió en la importancia de superar los prejuicios y comentó aspectos de su vida personal, así como cuestiones de la actualidad o de su labor como columnista de opinión política: “Osé meterme con la Casa Real. Marhuenda me decía: cualquier día nos echan a los dos”.