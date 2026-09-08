Borja Iglesias bromea con el fin de 'La Revuelta': "Si me volvéis a llamar, que sea antes de marzo, por si acaso"

A veces las cosas no salen cómo se planean. David Broncano anunció en el estreno de la temporada que La Revuelta contaría este martes con la presencia de un campeón del mundo y, por cuestiones ajenas, no fue posible. Al menos no presencialmente, ya que Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo y de la selección española de fútbol, tuvo la deferencia de conectar con el programa desde su casa, en Santiago de Compostela, donde se encuentra recuperándose de una lesión que viene arrastrando. Amigo del programa, el “Panda” recibió con buen humor las bromas sobre su escasa participación en el Mundial 2026 y respondió troleando al presentador con el supuesto fin de las emisiones: “Si me volvéis a llamar, que sea antes de marzo”, vacilaba el delantero.

Borja Iglesias, campeón del mundo y de La Revuelta

Es uno de los invitados más queridos por parte de la audiencia y del propio programa, especialmente dentro del mundo del fútbol. Y, sin embargo, prácticamente todas las entrevistas de Borja Iglesias con David Broncano quedan marcadas por algún contratiempo. En una primera ocasión tuvo que cancelar por positivo en COVID, después acudió al programa en la edición especial ahorro de energía tras el apagón eléctrico que afectó a toda España, hasta que, por fin, a finales del pasado mes de mayo pudo disfrutar de una charla sin sobresaltos.

Y esta vez, que venía a celebrar el título de campeón del mundoconquistado con la selección española de fútbol, tampoco pudo acudir por culpa de una lesión. “Espero poder ir un día cuando os cancele otro invitado, para compensar”, bromeaba el “Panda” Iglesias en su conexión con Broncano. También ironizó el delantero con su raquítica aparición en el torneo, apenas unos minutos, lo que dificultó el compilado de mejores momentos que le preparó el equipo de La Revuelta.“Ni tan mal”, celebraba el futbolista gallego tras verse a sí mismo ejerciendo de DJ y celebrando con sus compañeros en el autobús, añadiendo que “me encantan los vídeos que hacéis, mis momentos favoritos de la temporada“.

“Ha sido bonito para España y para la sociedad que la gente se haya identificado con un grupo tan variopinto”, reflexionaba, hablando ya más en serio. Aunque enseguida volvió a vacilar a David Broncano cuando el presentador le emplazó a una próxima visita presencial al nuevo teatro Albéniz: “Si me volvéis a llamar, antes de marzo, porfa. Por si acaso”.